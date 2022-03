100 Go de data à seulement 9,99 €/mois : c’est le dernier jour pour profiter de ce forfait

Jusqu’à ce soir lundi 7 mars, Bouygues Telecom propose une offre plus que généreuse. Son forfait B&You 100 Go passe à 9,99 €/mois seulement. Mais ne trainez pas si l’offre vous intéresse car demain, elle n’existera plus.

Changer régulièrement de forfait mobile est une très bonne manière de faire jouer la concurrence. C’est d’autant plus intéressant lorsque le rapport data/prix est avantageux. C’est le cas de l’offre B&YOU qui se clôture ce soir. Elle offre 100 Go de data le tout à un prix de 9,99 €.

Le Forfait B&You 100 Go à 9,99 € : l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment

Pour ce tarif plancher, B&You inclue un grand nombre de services :

100 Go de datas depuis la France métropolitaine et 20 Go depuis l’Europe et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM ;

appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM depuis l’international ;

SMS Illimités vers France métropolitaine, Europe, DOM ;

MMS décomptés de l’enveloppe Internet utilisable.

Vous ne manquerez à aucun moment de data pour communiquer avec vos proches, où que vous soyez. Rappelons également que l’offre promotionnelle, comme tous les forfaits B&You sont sans engagement. Surtout, une fois votre forfait lancé, il restera au même tarif, quoi qu’il arrive.

On notera par ailleurs que chaque forfait B&You, en promotion ou non, vous permet d’accéder à bon nombre d’avantages eux non plus, sans engagement :

pour 5 euros par mois supplémentaire, vous bénéficiez de la protection de l’antivirus Norton sur cinq de vos appareils connectés ;

pour 6 euros par mois, vous profitez de l’application B.Tv qui vous permet d’accéder à tous vos programmes TV préférés, sans décompte de votre enveloppe internet ;

pour 3 euros par mois, vous bénéficiez d’une seconde SIM Internet gratuite sur le même numéro et le même forfait ;

pour 9,99 € supplémentaires par mois enfin, les gros lecteurs apprécieront Cafeyn, une application regroupant pas moins de 1000 titres de presse.

Et pour fêter votre souscription, Bouygues Telecom vous offre le premier mois de chaque option.

Forfait B&You 200 Go à 11,99 € : deux fois plus de data pour seulement 2 euros de plus

Pour ceux qui n’utilisent que leur mobile pour accéder à Internet, sachez que Bouygues Telecom a également pensé à vous avec le très imposant forfait B&You 200 Go pour 11,99 €. Pour ce prix tout petit, vous aurez un maximum de services :

200 Go de data depuis la France métropolitaine et 20 Go depuis l’Europe et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM ;

appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM depuis l’international ;

SMS Illimités vers France métropolitaine, Europe, DOM ;

MMS décomptés de l’enveloppe Internet utilisable.

Les mêmes options supplémentaires sont également disponibles sur ce forfait.

Comment souscrire à un nouveau forfait B&You ?

Pour souscrire à votre nouveau forfait, rien de plus simple. Il vous suffit d’ajouter le forfait à votre panier et de renseigner la fiche d’informations. Il faudra également vous munir de votre identifiant RIO si vous souhaitez conserver votre numéro actuel et résilier votre ancien forfait. Une fois la commande passée, votre nouvelle carte SIM vous sera livrée et il vous suffira de l’activer en l’insérant dans votre smartphone. Comptez enfin 10 euros pour l’achat de votre nouvelle carte SIM.