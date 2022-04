L’iPhone X reconditionné est offert avec ce forfait mobile 100 Go

Non content de proposer un forfait mobile 100 Go à un tarif de 15 euros, RED offre également un smartphone pour toute nouvelle souscription. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d'un l’iPhone X reconditionné.

Obtenir un iPhone X reconditionné sans avoir à débourser un centime de plus que le prix de son forfait mobile. Tel est le bon plan du moment mis en place par RED. L’opérateur propose un forfait 100 Go à 15 euros par mois accompagné d’un iPhone X reconditionné en grade C. Une offre qui n’inclut aucun remboursement différé du téléphone et dont le prix ne doublera pas au bout d’un an ou deux.

Le premier iPhone avec écran OLED

Malgré son âge, 5 ans, l’iPhone X reste un très bon smartphone. Pour rappel, il est le premier téléphone de la marque à embarquer une dalle OLED. Cet écran de 5,8 pouces est très bien calibré, avec une bonne luminosité, ce qui assure un véritable confort de visionnage malgré sa taille. Mais ce format compact le rend particulièrement agréable à prendre en main et à utiliser quotidiennement. Son encoche sur la partie supérieure dissimule la caméra frontale et Face ID pour déverrouiller l’appareil rapidement, même lorsqu’il fait nuit.

Sous le capot, on retrouve la puce A11 Bionic. Un processeur qui délivre encore aujourd’hui de bonnes performances pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide. Même certains jeux 3D pourront tourner confortablement. Du côté de la photo, l’iPhone X propose un double capteur de 12 mégapixels qui délivre des clichés réussis. Certes, ils ne sont pas au niveau des photophones de 2022, mais c’est suffisant pour immortaliser des souvenirs.

À quoi correspond le « grade C » de l’iPhone X reconditionné ?

Les iPhone X reconditionnés offerts avec le forfait 100 Go de RED écopent d’un grade C. Cela signifie concrètement que les téléphones fonctionnent parfaitement et que leur autonomie a été vérifiée. En revanche, les appareils présentent des traces d’usages de la part de leurs anciens propriétaires.

Vous aurez donc un smartphone fonctionnel, mais qui n’aura pas la fraîcheur des premiers jours.

Que comprend le nouveau forfait mobile 100 Go de RED ?

L’intérêt de l’offre de RED ne réside pas uniquement dans le smartphone offert, mais également dans le forfait de l’opérateur. Celui-ci a le mérite de proposer une prestation ultra-complète pour seulement 15 euros par mois. Ainsi, vous avez accès mensuellement :

à 100 Go de data 4G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

15 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe.

Si ce forfait 100 Go demande un engagement minimal de 24 mois, il a l’avantage de ne pas inclure le remboursement différé de l’iPhone X reconditionné dans l’abonnement. Ce qui signifie que vous n’avez aucun centime supplémentaire à débourser pour profiter du téléphone offert.

Comme toujours, RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Vous pouvez conserver son ancien numéro, en fournissant votre code RIO sur le site de RED lors de la souscription. Par ailleurs, l’opérateur baisse également le prix de la nouvelle carte SIM à 1 euro au lieu des 10 euros habituels.