B&You renouvelle ses forfaits mobiles sans engagement, avec une offre 100 Go à saisir

Bouygues Telecom relance les hostilités avec de nouvelles offres sur ses forfaits sans engagement. Cette semaine, c’est l'offre 100 Go qui est mise à l’honneur et passe exceptionnellement à 12,99 euros. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un forfait généreux à un prix raisonnable.

Alors qu’on pensait les offres sans engagement de nouveau au prix fort, Bouygues Telecom inverse la tendance et affiche de nouveau des prix réduits sur ses forfaits sans engagement, et ce jusqu’au 25 avril. De 4,99 euros à 14,99 euros, il y en a pour tous les budgets et pour tous les types de consommation.

B&You propose un forfait 100 Go à 12,99 euros

Pour tous ceux qui veulent une enveloppe data conséquente sans y laisser un budget trop important, le forfait sans engagement B&You 100 Go à 12,99 euros est fait pour vous. Pour ce prix vous pourrez bénéficier de :

100 Go de data depuis la France métropolitaine dont 20 Go depuis l’Europe et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM ;

appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM depuis l’international ;

SMS illimités vers France métropolitaine, l’Europe, et les DOM ;

MMS décomptés de l’enveloppe Internet utilisable.

Un tarif intéressant qui vous permettra de bénéficier d’une belle enveloppe de data en plus d’une des meilleures couvertures réseau de l’Hexagone. Le réseau 4G/4G+ couvre en effet plus de 99 % du territoire métropolitain. De quoi profiter d’Internet ou de passer vos appels visio, que vous soyez chez vous, au travail ou bien en vacances au soleil.

Forfaits B&You : à chaque besoin, un forfait adapté

Cependant, si vous faites partie de ces Français qui consomment en moyenne 12 Go de data par mois, Bouygues Telecom a également pensé à vous. L’opérateur français dispose d’un large catalogue d’offres, pour tous les besoins. Il y a par exemple le forfait 5 Go à 4,99 euros par mois sans engagement qui vous permet de profiter de :

5 Go de data depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM ;

appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM depuis l’international ;

SMS illimités vers France métropolitaine, Europe, DOM ;

MMS décomptés de l’enveloppe Internet utilisable.

Et si a contrario, vous avez tendance à dépasser l’enveloppe de data comprise dans votre offre, c’est qu’il est peut-être temps de choisir un forfait plus généreux. B&You propose ainsi :

le forfait B&You 200 Go à 14,99 euros pour bénéficier de 200 Go de data dont 20 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

pour bénéficier de 200 Go de data dont 20 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ; le forfait B&You 130 Go version 5G à 24,99 euros pour bénéficier en 5G/4G de 130 Go de data dont 20 Go utilisables depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

Comment souscrire un forfait B&You sans engagement ?

Quel que soit votre choix, changer de forfait est une démarche qui s’est largement simplifiée depuis plusieurs années. Il vous suffit de choisir votre forfait, de l’ajouter à votre panier puis de valider votre commande. À noter qu’il vous faudra ajouter 10 euros pour commander une nouvelle carte SIM, indispensable si vous changez d’opérateur. Il vous faudra également vous munir de votre numéro RIO, disponible très simplement et sans délai en appelant le 3179, si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone. Ce numéro permet aussi de résilier automatiquement votre ancien abonnement.

Une fois les étapes remplies, en quelques jours seulement vous pourrez basculer sur votre nouveau forfait, sans avoir à lever plus le petit doigt. Pratique et facile.