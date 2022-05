Plus qu’une semaine pour profiter de ce forfait 100 Go à 12,99 euros

B&You vient de dévoiler ses nouvelles offres Very B&You, dont le forfait 100 Go qui passe à 12,99 euros seulement pour les sept jours à venir. Une aubaine pour ceux qui souhaitent un maximum de gigas pour un minimum d’euros.

Semaine après semaine, B&You se démène pour proposer des forfaits alliant qualité de services, enveloppe de data rondelette et prix raisonnable. Et cette semaine ne fait pas exception à la règle, puisque l’opérateur nous livre une nouvelle fournée de forfaits Very B&You pour le moins intéressants. Jusqu’au 18 mai prochain, ce sont pas moins de trois forfaits sans engagement qui sont disponibles, dont un forfait 100 Go qui passe sous la barre des 13 euros.

Le forfait Very B&You 100 Go en bref :

100 Go d’internet en 4G, dont 20 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM vers la France ;

12,99 euros par mois, sans engagement ;

disponible jusqu’au 18 mai.

Quels sont les avantages du forfait Very B&You 100 Go ?

Pour ce forfait 100 Go, B&You a décidé d’aller à l’essentiel. Appel, SMS et MMS sont ainsi disponibles en illimité sur le territoire français métropolitain. Et si vous voyagez dans l’Union européenne ou dans les DOM, vous pourrez aussi utiliser appels, SMS et MMS pour contacter vos correspondants en France et sur les territoires concernés.

Mais son point fort reste sans conteste sa très large enveloppe d’internet mobile : 100 Go par mois, dont 20 qui peuvent être utilisés comme bon vous semble en Europe ou dans les DOM. Pour ce faire, B&You s’appuie sur le réseau 4G de Bouygues qui couvre 99 % de la population, et près de 93 % du territoire français selon les dernières données de l’ARCEP.

Ces données nous apprennent aussi que le réseau Bouygues propose en moyenne un débit descendant à 55 Mb/s et un débit montant à 14 Mb/s, ce qui le classe parmi les meilleurs opérateurs du marché, en particulier pour tout ce qui touche au visionnage de vidéo.

Dernier avantage de ce forfait, et non des moindres : il s’agit d’une offre sans engagement et qui n’augmentera pas au bout d’un an.

Comment souscrire à l’offre Very B&You 100 Go pour 12,99 euros ?

Pour souscrire à cette offre riche en data, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffit de vous rendre sur le site de B&You et de sélectionner le forfait Very B&You 100 Go. Pour le reste, c’est l’opérateur qui fera l’essentiel du travail.

En sélectionnant la conservation de votre ancien numéro, et en fournissant votre RIO (que vous pouvez obtenir simplement en appelant le 3179 depuis votre mobile), c’est B&You qui s’occupe de la suite des évènements.

Vous n’aurez plus qu’à attendre que l’opérateur se charge de résilier votre ancien abonnement et ouvre votre nouvelle ligne, le tout sans la moindre interruption de service. Seule action supplémentaire requise de votre part, vous acquitter de 10 euros lors de la souscription afin d’obtenir votre nouvelle carte SIM.

Le forfait Very B&You 100 Go est actuellement proposé pour 12,99 euros par mois, et vous avez jusqu’au 18 mai prochain pour vous laisser tenter par cette offre.

Quels sont les autres forfaits proposés par B&You ?

En sus de son offre 100 Go, B&You propose deux forfaits supplémentaires. Le premier d’entre eux se destine aux usagers qui n’ont besoin que de quelques gigas d’internet mobile. Proposé à 4,99 euros par mois, il dispose d’une enveloppe de 5 Go de data valable en France métropolitaine et en Europe et dans les DOM. Concernant les appels, SMS et MMS, il est logé à la même enseigne que le forfait 100 Go.

Le troisième et dernier forfait Very B&You disponible en ce moment se destine pour sa part aux plus gros consommateurs de data. Avec une enveloppe culminant à 200 Go, dont 20 à dépenser (si vous le souhaitez) en Europe et dans les DOM, il est idéal pour tous ceux qui souhaitent regarder des vidéos ou jouer en ligne sans restrictions aucune. Jusqu’au 18 mai prochain, il est proposé par B&You à 14,99 euros par mois.