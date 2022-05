Forfait mobile : ne manquez pas cette offre 80 Go à petit prix

Si vous attendiez le bon moment pour changer de forfait mobile, l’heure est arrivée. RED lance une offre 80 Go sans engagement à moins de 15 euros par mois.

Moins d’une semaine, c’est le temps qu’il vous reste pour profiter du dernier bon plan de RED. L’opérateur propose ainsi un forfait mobile 80 Go pour seulement 13 euros par mois.

Une offre très complète et entièrement personnalisable qui a l’avantage d’être sans engagement. Cela dit, ce petit prix est limité dans le temps puisque ce forfait disparaît le 30 mai prochain.

Que propose le forfait mobile de RED ?

Le forfait mobile RED met à disposition chaque mois une enveloppe 4G de 80 Go. Une quantité de data suffisante pour regarder jusqu’à 124 heures de contenu en streaming directement sur son smartphone. Vous pouvez aussi tranquillement partager votre connexion sans vous retrouver à court de données le 12 du mois.

Ce forfait assure également les appels illimités vers la France et les DOM, ainsi que les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM ainsi que l’Union européenne et une itinérance 4G de 12 Go au sein de l’Europe.

RED s’appuie sur le réseau 4G de SFR, qui couvre 99 % de la population française et qui permet d’obtenir un débit maximum de 500 Mb/s.

Combien coûte ce forfait mobile ?

Ce forfait 80 Go peut compter sur un avantage non négligeable : son prix. Celui-ci est de 13 euros par mois, ce qui en fait l’un des forfaits mobiles les plus abordables du moment.

Mieux, il s’agit là d’un forfait sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Quelles sont les options du forfait mobile de RED ?

L’une des forces des forfaits mobiles de RED, c’est qu’ils sont entièrement personnalisables. Pour quelques euros supplémentaires chaque mois, vous pouvez ajouter de nombreuses options en fonction de vos besoins.

Des options telles que :

les appels illimités vers les fixes en Europe pour 1 euro par mois ;

les appels illimités vers l’Amérique du Nord pour 2 euros par mois ;

l’application SFR TV (l’intégralité du bouquet TNT) pour 2 euros par mois.

D’autant que ces options sont à l’image du forfait : sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez les désactiver à tout instant. L’application mobile RED&Moi, disponible aussi bien sur le Google Play Store que sur l’AppStore, vous permet de gérer ces options facilement et à tout instant de la journée. Il ne faut que quelques clics pour activer ou désactiver une option.

Comment souscrire au forfait mobile de RED ?

Lors de la souscription, RED vous accompagne dans toutes les étapes, afin de vous aider à configurer le forfait qui vous correspond le mieux. Une fois sur le site, il est tout à fait possible de conserver son ancien numéro. Il vous faut fournir votre code RIO, que vous pouvez récupérer en composant le 31 79 depuis votre smartphone actuel.

Au moment de la commande, un premier et unique paiement de 10 euros sera nécessaire pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison ne dépasse pas une semaine. De son côté, RED se charge de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Cette opération est réalisée sans aucune interruption des services mobiles.