Compatible 4G ou 5G, ce forfait mobile 60 Go est à petit prix

C'est souvent du côté des opérateur téléphoniques virtuels que l'on trouve les meilleurs forfaits mobiles. La Poste Mobile nous le prouve avec sa promotion sur son offre 60 Go, qui tombe à 9,99 euros par mois seulement.

Depuis plusieurs mois, le prix des forfaits mobiles est à la hausse. À tel point que les bonnes offres à moins de 10 euros sont devenues rares. La Poste Mobile vient bousculer ce marché avec une promotion qui ramène au goût du jour les forfaits à petit prix.

Jusqu’au 6 juin, l’opérateur baisse le prix de son forfait sans engagement 60 Go à 9,99 euros pendant un an (puis 12,99 euros). Une offre rare assez généreuse en data pour une grande majorité des utilisateurs de smartphones. Cet abonnement a une particularité : pour 5 euros de plus par mois, ce forfait mobile peut aussi passer à la 5G.

Le retour du forfait mobile à moins de 10 euros

Alors que certains opérateurs jouent la carte de la surenchère en proposant des forfaits mobiles toujours plus généreux, mais avec des prix en hausse, La Poste Mobile calme le jeu. L’opérateur virtuel ajoute à son catalogue un forfait mobile à 9,99 euros qui a tout pour séduire. Chaque mois, il donne accès :

à 60 Go de données mobiles en 4G en France ;

aux appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DROM-COM ;

à 15 Go de données mobiles depuis l’Europe et les DROM-COM.

Il s’agit d’un forfait qui va à l’essentiel et c’est ce qui permet de baisser la facture. Valable jusqu’au 6 juin, cette offre promotionnelle permet d’obtenir ce forfait à 9,99 euros par mois pendant un an. Passé ce délai, l’offre reprend son tarif normal de 12,99 euros. Le tout est proposé sans engagement, vous permettant de résilier à tout moment et sans frais.

Pour 5 euros de plus par mois, La Poste Mobile vous permet de profiter de ce même forfait avec une compatibilité 5G. Cela devient alors l’une des rares offres 5G disponibles à moins de 15 euros par mois. Cette option peut être activée et désactivée à tout moment depuis votre espace client sur le site internet de La Poste Mobile.

Sur quel réseau s’appuie La Poste Mobile ?

La Poste Mobile est ce que l’on appelle un MVNO. Cela veut dire concrètement qu’il ne dispose pas de ses propres antennes, mais qu’il utilise plutôt le réseau mobile d’opérateurs bien ancrés sur le territoire.

Dans le cas de La Poste Mobile, c’est le réseau de SFR qui est proposé aux utilisateurs. Une bonne nouvelle, puisqu’il s’agit d’un des acteurs historiques du secteur et qu’il ne manque pas d’antennes sur le territoire français. Ainsi, l’ARCEP indique que 91 % de la population est « très bien couverte » par le réseau SFR. Un bon résultat qui garantit d’accrocher la 4G facilement.

Comment changer de forfait mobile ?

Il ne faut plus que quelques minutes pour passer d’un forfait mobile à l’autre. Désormais, c’est au nouvel opérateur de s’occuper des démarches administratives à votre place. Sans aucune intervention de votre part, La Poste Mobile s’occupe de :

résilier l’abonnement auprès de votre ancien opérateur ;

la portabilité, afin de conserver le même numéro de téléphone.

La seule chose à faire est de partager l’identifiant RIO lors de la souscription. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée. C’est grâce à cet identifiant que le nouvel opérateur peut prendre en charge toutes les démarches.

Vous pouvez néanmoins souscrire au forfait mobile 60 Go de La Poste Mobile pour créer une nouvelle ligne téléphonique. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin de fournir votre identifiant RIO. Un nouveau numéro de téléphone vous sera attribué.