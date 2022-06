À moins de 5 euros, ce forfait mobile en fait plus que la concurrence

Prixtel vient de mettre à jour ses forfaits mobiles. Et comme souvent, les tarifs affichés sont parmi les meilleurs de la semaine. Son forfait Le petit affiche 40 Go de data pour 4,99 euros par mois et son forfait Le grand propose 100 Go pour 6,99 euros par mois.

Pourquoi payer 10 euros son forfait mobile quand on peut avoir mieux pour deux fois moins cher ? C’est la question que vous pose Prixtel ce matin, avec la mise à jour des tarifs de ses deux principaux forfaits. Si l’on résume sommairement :

Le forfait Le petit, qui propose au minimum 40 Go de data est à seulement 4,99 euros par mois pendant un an.

Le forfait Le grand, qui propose au minimum 100 Go de data est à seulement 6,99 euros par mois pendant un an.

Ces prix sont vraiment intéressants quand on regarde ce que proposent les autres opérateurs. Leurs offres promotionnelles sont souvent deux fois plus élevées avec à peine plus de data.

Le petit : le forfait flexible à partir de 4,99 euros par mois

Les forfaits de Prixtel ont une particularité très intéressante : ils sont flexibles. Cela signifie qu’il propose une offre de base (ici en l’occurrence 40 Go de data pour 4,99 euros par mois), mais que vous pouvez la dépasser sans problème. Le forfait s’adapte à vos usages si un mois vous avez besoin de plus de data que d’habitude.

Très concrètement si vous consommez :

jusqu’à 40 Go de données alors vous payez 4,99 euros par mois ;

entre 40 et 50 Go de données, alors votre facture affichera 7,99 euros par mois ;

entre 50 et 60 Go de données, vous payez 9,99 euros par mois.

Prenons un exemple. Si en plein mois d’août, vous consommez 55 Go de data, alors vous payerez 9,99 euros ce mois-ci. Mais le mois suivant, vous reviendrez automatiquement à 4,99 euros si vous ne consommez que 35 Go de data. Enfin, vous ne pouvez pas dépasser le plafond de 60 Go de data par mois. Au-delà, le débit sera fortement réduit. La facture quant à elle ne dépassera jamais les 9,99 euros par mois.

Notez également que le forfait mobile Le petit propose une enveloppe de data en itinérance quand vous partez à l’étranger. Celle-ci s’élève à 10 Go de data à consommer dans les limites des frontières de l’Union européenne.

En ce qui concerne les appels le forfait Le petit contient tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français sont sans surcoût.

Cette promotion sur le forfait Le petit est valable pendant un an uniquement. Passé 12 mois, Le petit reviendra à son prix habituel, à savoir 9,99 euros par mois pour le premier palier, 12,99 euros par mois pour le deuxième palier et 14,99 euros par mois pour le troisième palier.

L’offre est toutefois sans engagement, vous pouvez donc changer d’opérateurs quand vous le souhaitez.

Le grand : le meilleur prix du moment pour 100 Go de data

Si vous vous sentez un peu à l’étroit avec 40 Go de data, Prixtel propose un forfait plus généreux en data pour à peine deux euros de plus par mois : Le grand. Sur la forme, il est sensiblement identique au forfait Le petit.

Il s’agit là encore d’un forfait flexible en promotion. Il se décline en trois paliers de prix, qui se décomposent comme suit :

jusqu’à 100 Go de données pour 6,99 euros par mois (puis 12,99 € au bout d’un an) ;

entre 100 et 120 Go de données pour 9,99 euros par mois (puis 15,99 € au bout d’un an) ;

entre 120 et 140 Go de données pour 12,99 euros par mois (puis 18,99 € au bout d’un an).

Le grand possède également une enveloppe de data en roaming, qui s’élève à 20 Go.

Le dunk : de 20 à 80 Go de data à partir de 5,99 €/mois… Même après un an

Le dunk est un nouveau forfait mobile de Prixtel. Sur le papier, il peut paraître un peu moins intéressant que les deux autres. Il y a une subtilité de taille : contrairement au Grand et au Petit, son tarif n’augmente pas passé 12 mois. C’est l’assurance de conserver un forfait avec une belle enveloppe de data sans subir les hausses de prix constantes des autres opérateurs.

Comme tous les forfaits de Prixtel, il est flexible. Voici ses différents paliers :

jusqu’à 20 Go de données pour 5,99 euros par mois ;

entre 20 et 50 Go de données pour 7,99 euros par mois ;

jusqu’à 80 Go de données pour 9,99 euros par mois.

Compte tenu des prix actuels de la concurrence, ce forfait est une très bonne affaire. Rares sont les forfaits mobiles qui proposent 80 Go de data pour moins de 10 euros.