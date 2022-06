Cette remise de 70 € fait baisser le prix de l’iPhone 13 chez Bouygues Telecom

Sorti en fin d’année dernière, l’iPhone 13 s’est rapidement imposé comme l’un des smartphones les plus marquants de 2021. Aujourd’hui, Bouygues Telecom baisse son prix et le fait passer à 243 euros (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 5G.

Situé au cœur de la série qui porte son nom, l’iPhone 13 est le modèle phare de la nouvelle gamme d’iPhone. Puissance, fluidité, ergonomie et qualité photo sont quelques-uns des atouts qu’on lui prête, et qui le positionnent encore aujourd’hui, comme l’un des meilleurs terminaux du marché, 9 mois après sa sortie. Nous lui avions d’ailleurs décerné un franc 9/10 à l’occasion de notre test.

L’iPhone 13 est maintenant à l’honneur chez Bouygues Telecom, grâce à une baisse de prix conséquente. Dans le cas présent, l’iPhone 13 128 Go voit son prix passer à 243 euros + 8 €/mois grâce à une réduction immédiate de 70 euros si vous choisissez de vous engager 24 mois avec le forfait Sensation 5G 150 Go qu’il propose.

Petit cadeau supplémentaire, Bouygues vous propose un bonus de reprise supplémentaire de 70 euros qui s’ajoute au prix de reprise de votre ancien téléphone.

Puce A15 Bionic, design et photos de qualité : découvrez les points forts de l’iPhone 13

Pour sa nouvelle génération d’iPhone, Apple n’a pas réinventé la roue et a repris dans les grandes largeurs le design de la génération précédente. L’iPhone 13 présente donc un design rectangulaire aux angles arrondis, et des tranches plates qui font écho à celles de l’iPhone 4. Outre un certain impact esthétique, ce design permet aussi une bonne prise en main de l’appareil. Le constructeur a aussi profité de l’occasion pour réduire la taille de l’encoche présente sur la façade avant, et modifier le module photo en installant les capteurs en quinconce.

Côté fiche technique, Apple n’y est pas allé avec le dos de la cuillère puisque son iPhone 13 abrite la dernière itération du SoC maison : la puce A15 Bionic. Véritable monstre de puissance (qui équipe aussi la version Pro soit dit en passant), cette puce se positionne actuellement comme l’une des meilleures du marché. Navigation, vidéo, jeu 3D, retouche d’images, montage vidéo, rien ne lui résiste. Couplé à iOS 15 et l’écran OLED de 6,1 pouces, l’iPhone 13 propose une expérience utilisateur fluide et simple en toute circonstance.

Cette nouvelle génération d’iPhone amène aussi un petit plus non négligeable : un accroissement de l’autonomie. S’il ne possède qu’une batterie de 3240 mAh, l’iPhone 13 offre tout de même une autonomie confortable. Il peut facilement encaisser une grosse journée d’utilisation, et plus avec un usage un peu plus modéré.

Grâce à son double capteur arrière et son traitement logiciel de l’image, l’iPhone 13 se positionne aussi comme un excellent photophone. Côté matériel, on retrouve presque l’exact même bloc photo déjà présent sur l’iPhone 12 Pro Max, avec un grand-angle et un ultra grand-angle (minus le zoom). Il propose en revanche une stabilisation améliorée sur le capteur principal lui permettant de proposer des images plus nettes en photo comme en vidéo, de jour comme de nuit.

Pourquoi choisir le forfait Sensation 5G 150 Go de Bouygues Telecom ?

Avec sa gamme Sensation, Bouygues Telecom propose des forfaits disposant d’une large enveloppe de data et des prestations d’excellente facture. Et c’est aujourd’hui le forfait Sensation 5G 150 Go que l’opérateur a décidé de mettre en avant afin de vous permettre d’obtenir l’iPhone 13 au meilleur prix.

Le forfait Sensation 5G 150 Go en bref :

150 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte.

Au-delà de ces prestations, les forfaits Sensations proposés par Bouygues permettent aussi d’accéder à l’Avantage Smartphone, un ensemble de bonus liés à votre smartphone. Le principal d’entre eux est sans aucun doute la possibilité d’obtenir un smartphone dernière génération à un tarif avantageux. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, l’Avantage Smartphone vous permet de payer votre iPhone 13 128 Go flambant neuf 243 euros (+8 €/mois) avec votre souscription de 24 mois, et grâce à une réduction immédiate de 70 euros. D’autres avantages sont aussi de la partie, tels que :

Une facilité de paiement du téléphone sans frais supplémentaires ;

La reprise de votre téléphone à prix garanti lors du renouvellement de votre forfait ;

Le prêt sans aucun frais d’un téléphone équivalent en cas de panne, perte, vol ou casse ;

30 % de remise sur la réparation de votre smartphone chez WeFix.

Si vous souhaitez obtenir cet iPhone 13 sans vous ruiner, une seule solution : souscrire un abonnement de 24 mois au forfait Sensation 5G 150 Go de Bouygues Telecom. Son prix est de 27,99 euros la première année, puis 42,99 euros par moi ensuite. Si vous êtes client Bbox, c’est une remise supplémentaire de 6 euros par mois qui vous attend.