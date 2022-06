Le prix du meilleur forfait mobile Bouygues Telecom chute pendant les prochains jours

Jusqu’au 27 juin, Bouygues Telecom propose son forfait 80 Go au prix de 12,99 euros. Un forfait proposant la juste quantité de données, pour un prix plus que raisonnable. De quoi rester connecté sur la route des vacances sans entamer votre budget congés.

Les départs en vacances approchent et, avec eux, le besoin de communiquer avec ses proches et donc parfois d’agrandir son enveloppe de données. Cela tombe bien, pendant 4 jours, le forfait 80 Go de Bouygues Telecom est à seulement 12,99 euros. L’occasion de changer d’opérateur, de faire le plein de données mobiles et d’économiser quelques précieux euros.

Changer de forfait, c’est important

Pour bénéficier du meilleur rapport qualité-prix, il est conseillé de changer régulièrement de forfait. Pour les vacances, Bouygues Telecom propose son forfait 80 Go pour le tarif modique de 12,99 euros. Un forfait proposant une quantité de données mobiles plus que suffisante puisque selon l’ARCEP, les Français en consomment en moyenne 12 Go par mois.

Le forfait B&You 80 Go propose alors presque sept fois plus de données mobiles qu’il ne vous en faut. De quoi profiter pendant vos vacances, loin de votre réseau Wifi, de tous vos contenus, y compris les plus gourmands en Go.

Il est également intéressant de noter que Bouygues Telecom couvre 99 % du territoire en 4G.

Que contient le forfait B&You ?

Contre 12,99 euros par mois et sans engagement, le forfait star de Bouygues Telecom propose toute une palette de services :

80 Go de données utilisables en France métropolitaine ;

12 Go utilisables en Europe/DOM ;

appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

À cela, il est possible d’ajouter pléthore d’options, à tout petit prix et avec le premier mois d’utilisation offert. On retrouve par exemple l’abonnement à Cafeyn, un service de presse numérique, ou encore la possibilité de souscrire l’application B.tv qui vous donne accès à des chaines TV. Bref, le choix est large.

De plus, rappelons que le forfait B&You 80 Go ainsi que les différentes options sont sans engagement. Ce qui signifie que vous pouvez en changer à tout moment pour adapter votre forfait à votre consommation. Besoin de partir à l’étranger pour quelque temps ? Changez pour un forfait B&You 120 Go. Pas de déplacement prévu et un Wi-Fi accessible constamment ? Repassez sur le forfait 80 Go. C’est aussi simple que ça.

Comment souscrire le forfait B&You 80 Go ?

Pour souscrire cette offre, c’est simple. Il suffit de vous rendre jusqu’au 27 juin sur le site de l’opérateur, d’ajouter le forfait 80 Go à votre panier puis de renseigner votre numéro de mobile actuel ainsi que votre identifiant RIO, si vous souhaitez conserver votre précédent numéro. Pour obtenir votre numéro RIO, là encore, c’est très facile. Appelez simplement le 3179 depuis la ligne téléphonique concernée.

Une fois l’ensemble des éléments renseignés auprès de Bouygues Telecom, votre carte SIM vous sera envoyée et votre ligne sera active en seulement quelques jours. C’est d’ailleurs le nouvel opérateur qui s’occupe de résilier votre ancien abonnement.