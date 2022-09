Ce forfait mobile 100 Go a tout ce qu’il faut… Même un bon prix

Le bon forfait au juste prix. Voilà ce que propose Bouygues Telecom avec sa nouvelle offre B&You 100 Go. Outre une enveloppe data qui vous permet de profiter pleinement du streaming sur votre smartphone, ce forfait sans engagement profite d’un prix attractif.

Avec la compétition acharnée à laquelle se livrent les opérateurs, il devient difficile de choisir un forfait mobile qui correspond à ses besoins et au meilleur prix. Le choix est vaste.

On trouve des forfaits avec ou sans engagement, avec ou sans smartphone, dont le prix double au bout d’un an ou deux, etc. Heureusement, dans ce nuage d’offres, certaines parviennent à tirer leur épingle du jeu en revenant à l’essentiel. C’est le cas de ce forfait mobile B&You 100 Go facturé 14,99 euros par mois.

Un forfait mobile qui n’en fait pas des caisses

Jouer en ligne, regarder jusqu’à 155 heures de contenu en streaming, partager sa connexion en cas de panne de sa box… voici tout ce que permet la grosse enveloppe data du forfait B&You. En fournissant 100 Go de data 4G mensuels, l’offre B&You couvre largement les besoins des utilisateurs lambdas.

Bien entendu, il est possible d’utiliser ses données mobiles au sein de l’Europe. Bouygues Telecom fournit ainsi 25 Go de data dont l’usage est aussi permis dans les DOM. C’est largement de quoi alimenter son compte Instagram pendant un voyage.

Pour ce qui est des appels vers la France et les DOM, des SMS et des MMS vers l’Hexagone, tout est illimité. C’est également le cas pour les appels, SMS et MMS depuis les DOM ainsi que l’Union européenne.

Quid du réseau de Bouygues Telecom ?

Petit point sur le réseau qu’utilise ce forfait B&You. Il couvre 99 % de la population française. Vous pouvez donc en profiter partout, tant en ville qu’à la campagne, en plein air comme dans les transports en commun.

Une offre mobile vraiment abordable

Non content de fournir ce qu’il faut à l’utilisateur, le forfait 100 Go de B&You est à un prix raisonnable. Bouygues Telecom propose son offre pour 14,99 euros par mois, là où ses concurrents affichent des prix qui gravitent autour des 20 euros.

Qui plus est, il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous n’êtes donc contraints par aucune durée minimale d’abonnement. Libre à vous de gérer votre souscription selon vos besoins.

Lors de la commande, un unique paiement de 10 euros est demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM et sa livraison.

Changer de forfait est simple et rapide

Encore aujourd’hui, nombreux sont celles et ceux qui pensent que changer de forfait mobile n’est pas une sinécure. Et ce malgré tous les efforts faits par les opérateurs ces dernières années. En effet, le changement d’opérateur est dorénavant simple comme bonjour.

Il suffit de se rendre sur le site de Bouygues Telecom pour commencer la souscription. Vous n’avez ensuite qu’à fournir votre identifiant RIO pour que le nouvel opérateur s’occupe de tout. Vous conserverez le même numéro de téléphone, tandis que Bouygues Telecom mettra fin au contrat avec votre ancien opérateur. L’identifiant RIO peut être récupéré en composant le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée.