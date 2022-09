Pourquoi payer votre forfait mobile quand La Poste Mobile vous offre les siens jusqu’à la fin de l’année ?

Envie de changer de forfait sans vous ruiner ? La Poste Mobile à une solution simple pour cela : vous offrir vos 4 premiers d’abonnements.

En cette rentrée, les opérateurs mobiles rivalisent pour proposer les meilleures offres possibles afin de séduire de nouveaux clients. Et, à ce petit jeu là, La Poste Mobile semble avoir une longueur d’avance grâce à sa dernière offre en date. Comment ? Eh bien, tout simplement en proposant 4 mois offerts sur l’intégralité de ses forfaits sans engagement.

Concrètement, cela signifie que si vous souscrivez l’un des trois forfaits proposés par La Poste Mobile (100 Mo, 50 Go ou 100 Go), vous ne paierez rien d’ici à la fin de l’année. Une offre que l’on ne voit pas passer tous les jours et qui mérite toute votre attention puisqu’elle prend fin dans quelques jours seulement.

Quel forfait La Poste Mobile choisir ?

Actuellement, La Poste Mobile propose trois forfaits, qui se différencient essentiellement par la taille de leur enveloppe de data et leur prix (bien évidemment). En sus d’un forfait 100 Mo, que l’on conseillera à tous ceux qui n’ont que de maigres besoins en communication chaque mois, l’opérateur présente deux forfaits : l’un avec 50 Go de data, l’autre avec 100 Go de data.

En choisissant ces forfaits, vous disposerez chaque mois :

d’une enveloppe de data de 50 ou 100 Go selon l’offre choisie, dont 15 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM/COM ;

des appels, SMS et MMS illimités en France et dans les DOM ;

des appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM/COM ;

d’un forfait sans engagement et de 4 mois d’abonnement offerts.

Le choix du forfait dépend donc principalement de vos usages au quotidien :

un forfait 50 Go est amplement suffisant si vous n’avez pas de gros besoins en data. Cette enveloppe vous permet de consulter vos mails, de naviguer sur internet ou encore de regarder un peu de vidéo lorsque le cœur vous en dit, sans que vous ayez à vous inquiéter.

un forfait 100 Go est plus indiqué si vous avez un usage intensif de votre internet mobile. Si vous êtes un gros consommateur de vidéo en SVoD, que vous avez besoin de consulter de documents lourds ou que vous jouez un peu, il vaut mieux se tourner vers ce type de forfait.

Combien coutent les forfaits La Poste Mobile ?

De base, les forfaits mobiles proposés par La Poste Mobile sont très intéressants grâce à leur positionnement tarifaire assez agressif. L’offre actuelle, qui permet d’obtenir 4 mois d’abonnement sans débourser un centime, les rend encore plus attractifs :

le forfait 100 Mo est proposé à 0 € les 4 premiers mois, puis 4,99 € les mois suivants. Si vous êtes client Box SFR, vous bénéficierez d’un avantage supplémentaire puisque ce forfait vous sera offert ;

le forfait 50 Go, de son côté, vous coutera aussi 0 € pendant les 4 premiers mois. Au-delà, vous devrez débourser 9,99 € par mois. Une facture mensuelle qui tombera à 8,99 € si vous êtes déjà client Box SFR ;

le forfait 100 Go, enfin, dispose lui aussi des 4 premiers mois gratuits. Il sera ensuite facturé 14,99 € par mois, ou 12,99 € si vous êtes client Box SFR.

Vous devrez toutefois dépenser 9,99 euros lors de la souscription pour obtenir votre nouvelle carte SIM. Sachez enfin que La Poste Mobile propose une option 5G sur les forfaits 50 et 100 Go, et qu’elle ajoutera 5 euros par mois à votre facture.

Comment souscrire les forfaits La Poste Mobile et profiter des 4 mois offerts ?

Depuis quelques années maintenant, le changement de forfait est devenu d’une simplicité enfantine. Il suffit de quelques minutes pour réunir les documents nécessaires et renseigner les informations dont l’opérateur a besoin. La Poste Mobile ne fait pas exception à la règle.

Après avoir sélectionné le forfait de votre choix, il vous suffit de valider votre panier et de sélectionner l’option de conservation du numéro. Outre le fait de vous permettre de garder votre numéro de téléphone actuel, cela vous débarrasse aussi de nombreuses démarches administratives. En choisissant cette option, c’est La Poste Mobile qui se chargera de résilier votre ancien abonnement et d’ouvrir votre nouvelle ligne, sans que le service soit interrompu.

Seule action requise de votre part : fournir votre RIO. Ce code composé de 12 caractères peut être obtenu très simplement en composant le 3179 depuis votre ligne.