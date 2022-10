Forfait mobile : l’offre 100 Go en 5G de RED est en promotion

Proposer un forfait mobile 5G abordable. Tel est l’objectif que s’est fixé RED. Pour y parvenir, l’opérateur baisse le prix de son option 5G sur son offre mobile 100 Go. Un bon plan pour profiter d’un excellent débit à tarif réduit.

À l’aide d’une simple option, RED vous permet de transformer un forfait mobile 4G classique en une offre 5G beaucoup plus performante. Et sur un forfait sans engagement qui plus est.

L’avantage est bien entendu de pouvoir bénéficier de la 5G sans avoir à dépenser 30, 40 voire 50 euros sur ce type de forfait. Cela dit, RED va un peu plus loin pour vous aider à économiser. Car si son option a un coût, 5 euros par mois, l’opérateur a décidé de le réduire de 40 %.

Ainsi, l’option 5G de RED passe à 3 euros par mois, ce qui fait tomber le forfait sans engagement 100 Go en 5G à 20 euros mensuels.

Un réseau 5G performant

Celles et ceux qui prennent régulièrement les transports en commun ou qui jouent régulièrement sur leur smartphone tireront pleinement parti de ce forfait 5G. Avec un débit en moyenne 10 fois plus rapide que celui de la 4G, avec 10 fois moins de temps de latence, il est possible d’enchaîner les parties compétitives sans craindre un lag pénalisant.

Mieux, RED a été classé premier ex æquo sur la qualité de ses connexions 5G (baromètre nPerf du 1er semestre 2022) ce qui assure de conserver sa connexion mobile tout le long de son trajet en bus. Alors que la 5G continue son déploiement en France, cette norme réseau couvre déjà les grandes villes françaises. Une couverture qui vient compléter un réseau 4G qui, lui, touche 99 % de la population française.

Un forfait qui ne lésine pas sur la data

Avec 100 Go de data tous les mois, le forfait sans engagement de RED encaisse la grande majorité des usages. Amateur de série ? Son enveloppe garantit jusqu’à 155 heures de visionnage en streaming. Mordu de musique et/ou podcast ? Il est possible d’écouter près de 1 250 heures de contenu audio tous les mois.

Même le partage de connexion n’est pas un problème. Vous pouvez donc travailler sereinement même en cas de panne de votre box internet.

Enfin, en cas de déplacement au sein de l’Europe ou des DOM, RED fournit une enveloppe de 17 Go de data en itinérance. Soit un peu plus que la consommation mensuelle moyenne d’un utilisateur en France.

Tout ce que l’on attend d’un forfait mobile

Tous les mois, le forfait 100 Go 5G de RED fournit les appels et SMS illimités vers la France et les DOM, ainsi que les MMS illimités vers la métropole. Les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM et l’Union européenne sont également de la partie.

En cette fin d’année, il est essentiel qu’un forfait mobile soit abordable, c’est-à-dire sous la barre des 25 euros par mois. Ça tombe bien, le forfait de RED relève ce défi. Vendue 17 euros par mois en 4G, l’offre 100 Go de RED passe à seulement 20 euros par mois dans sa version 5G, contre 22 euros habituellement.

Sans oublier qu’il s’agit d’un forfait sans engagement. Libre à l’abonné de gérer la durée de sa souscription comme il l’entend.

Des démarches toujours aussi simples

On ne le répétera jamais assez : souscrire à un forfait mobile en 2022 n’est plus un chemin de croix. RED s’occupe de toutes les démarches pour le changement d’opérateur, aussi bien au niveau de la résiliation que du transfert de ligne. Il est toujours possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO au moment de la souscription. Attention, un unique paiement de 10 euros vous sera aussi demandé au moment de la commande pour financer la nouvelle carte SIM (en complément du premier mois d’abonnement).

La livraison de la nouvelle carte SIM se fait en une semaine. Les services mobiles ne sont pas interrompus lors du changement de ligne.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR.

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid xp, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.