L’iPhone 14 à 900 euros avec ce forfait sans engagement : c’est la bonne affaire de la semaine

L’iPhone 14 profite d’une excellente remise et passe à 900 euros chez La Poste Mobile avec un forfait 100 Go. Une telle réduction est très rare sur un iPhone aussi récent, et surtout avec une offre sans engagement.

Sorti il y a tout juste deux mois, l’iPhone 14 est déjà à prix réduit chez La Poste Mobile. Le fleuron d’Apple voit son prix chuter de 1 019 à 900 euros (après ODR de 50 euros) avec le forfait mobile SIM 100 Go de l’opérateur français. C’est la bonne affaire du moment. La Poste Mobile vous permet aussi de régler le smartphone en 4 mensualités de 237,50 euros.

Obtenir un iPhone aussi récent avec une remise de plus de 100 euros est déjà exceptionnel. L’offre l’est d’autant plus que le forfait SIM 100 Go est sans engagement et proposé au prix contenu de 14,99 euros par mois.

iPhone 14 : un smartphone premium et récent avec une belle remise

Apple a lancé en septembre dernier son iPhone 14. Ce smartphone emblématique rassemble toutes les qualités auxquelles nous a habitués la marque à la pomme :

un design raffiné et résistant avec une finition en aluminium ;

un superbe écran OLED de 6,1 pouces ;

une performance remarquable apportée par la puce A15 Bionic ;

un bon appareil photo.

Sur le volet de la photo et de la vidéo, l’iPhone 14 rassemble à l’arrière deux capteurs photo de 12 mégapixels, dont un grand-angle associé à un stabilisateur optique d’image et un ultra grand-angle avec un champ de vision de 120 degrés

La firme de Cupertino ne se lance pas dans une course aux mégapixels, mais mise avant tout sur un solide traitement logiciel. L’iPhone 14 offre une série d’options pour améliorer la qualité et la netteté des clichés pris de nuit ou avec une faible luminosité.

Tournées jusqu’en 4K, les vidéos bénéficient aussi d’un bon appui logiciel avec, par exemple, le mode Cinématique chargé de faire automatiquement la mise au point sur la personne filmée, ou encore le mode Action pour des séquences nettes même lorsque vous filmez en mouvement.

En prime, ce mobile tournant sous iOS 16 affiche une autonomie record pouvant atteindre les deux jours avec un usage modéré.

Lancé en septembre dernier à 1 019 euros, l’iPhone 14 est en ce moment disponible à seulement 900 euros (après ODR) chez La Poste Mobile avec le forfait mobile sans engagement SIM 100 Go.

Un forfait mobile taillé pour l’iPhone 14

Avec ses 100 Go de data et son prix plancher de 14,99 euros par mois (12,99 euros par mois pour les clients ayant souscrit une box SFR en bureau de Poste), ce forfait mobile suréquipé de La Poste Mobile est l’une des meilleures offres du moment.

Ce forfait SIM 100 Go permet une utilisation sans contrainte de son smartphone. Plus question de se priver, avec une telle quantité de données, vous pouvez regarder quotidiennement pendant des heures des vidéos en streaming. Vous pouvez même partager votre connexion internet avec votre tablette ou votre ordinateur portable lorsque vous êtes à l’extérieur.

Selon l’ARCEP, le gendarme français des télécoms, la consommation moyenne de données mobiles est de 13 Go en 4G. Le forfait SIM 100 Go est donc très confortable.

À 14,99 euros par mois, voici ce que cette offre de La Poste Mobile comprend :

les appels illimités en France métropolitaine, depuis les DOM, les COM et l’Union européenne ;

les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM, les COM et l’Union européenne ;

100 Go de data en France métropolitaine ;

15 Go de data depuis l’Union européenne (déduits de l’enveloppe de 100 Go) ;

un forfait sans engagement ;

une option 5G à 5 euros par mois, résiliable sans frais supplémentaires et à tout moment ;

la qualité du réseau SFR ;

le prêt d’un smartphone en cas de perte ou de vol ;

l’accès à des conseillers 6/7 jours en bureaux de Poste, par téléphone, mais aussi en ligne sur le site de l’opérateur.

Et contrairement à certaines des offres mobiles sans engagement, le prix du forfait SIM 100 Go n’augmente pas au bout d’un an.