Source : ce nouveau forfait mobile à 10 € donne une utilité à vos données non consommées

Avez-vous déjà entendu parler du forfait Source ? Sur le réseau Bouygues Telecom, ce nouveau forfait mobile surprenant, est à la fois généreux, à prix mini et solidaire. Son petit plus : il transforme vos données mobiles non consommées en dons pour des associations.

Lorsqu’il s’agit de changer de forfait mobile, le premier réflexe est de regarder le prix et les services compris dans l’offre. Sur ce point, le nouvel opérateur téléphonique Source coche toutes les cases avec un forfait mobile sans engagement, au prix plancher de 10 euros par mois et doté d’une belle enveloppe de data de 40 Go. En plus, il s’appuie sur le réseau 4G de Bouygues Telecom.

Si Source présente aujourd’hui un très bon rapport qualité-prix, l’opérateur va encore plus loin et propose un système inédit en France. La jeune pousse ne laisse pas vos gigaoctets inutilisés dans l’oubli, mais les transforme en “gouttes”, une unité permettant ensuite de faire des dons à des associations.

Source, c’est avant tout un forfait mobile simple et efficace

La marque Source est particulièrement récente puisqu’elle a vu le jour en début d’année 2022. Ce nouvel opérateur propose un forfait mobile unique, abordable et très souple. Affichée à seulement 10 euros par mois, cette offre comprend l’essentiel, à savoir :

les appels, SMS et MMS illimités en France, dans les DOM et dans les pays de l’Union européenne ;

40 Go utilisables en France métropolitaine ;

10 Go utilisables depuis les DOM et l’Union européenne (déduits de l’enveloppe de 40 Go) ;

une offre sans engagement ;

un forfait bloqué, mais rechargeable ;

la qualité du réseau 4G Bouygues Telecom.

L’enveloppe de 40 Go prévue dans le forfait Source est relativement confortable, puisque les Français consomment en moyenne 13,4 Go par mois de données mobiles selon l’ARCEP. Pour autant, si vous avez besoin de data supplémentaires certains mois, Source propose des enveloppes complémentaires de 5 Go pour 2 euros.

Source, c’est aussi un forfait responsable et solidaire

Si de prime abord, Source ressemble à un forfait mobile des plus classiques, il n’en est rien. L’opérateur s’est donné pour mission de sensibiliser les utilisateurs à réduire leur consommation de data, afin de limiter leur empreinte carbone et de soutenir les associations de leur choix.

Pour ce faire, ce nouvel opérateur apporte des conseils en ce sens via son application mobile Source, disponible sur Android et iOS. Par exemple, il recommande de se connecter autant que possible en Wi-Fi et d’éteindre son téléphone (ou le passer en mode avion) la nuit pour éviter de consommer inutilement des données.

Mais la force de cette offre mobile réside surtout dans sa dimension solidaire. Source propose de convertir tous les gigas nn consommés à la fin du mois en “gouttes” (1 Go = 20 gouttes). Cette cagnotte peut ensuite servir à faire des dons aux associations de votre choix et à soutenir leurs projets. Pour y parvenir, Source s’est associé à Lilo, qui travaille avec 1000 associations environnementales, sociales et dédiées à la cause animale. Parmi les plus connues figurent Sea Shepard, la SPA, Médecins du Monde ou encore WWF France.

Chaque mois, les utilisateurs sont donc incités à prêter plus d’attention à leur consommation de données mobiles, sans pour autant se priver.

Pour autant, les plus grands consommateurs de data ne sont pas en reste. Le forfait mobile Source est plutôt généreux et bien calibré avec ses 40 Go, pour un prix très abordable de 10 euros par mois, le tout sans engagement. Outre son aspect responsable et solidaire, cette offre s’impose ainsi comme l’une des meilleures du moment.

Une souscription en quelques clics

Changer d’offre mobile et souscrire au forfait Source est rapide et très simple. Tout se passe exclusivement en ligne, directement depuis le site officiel de Source ou sur l’application mobile éponyme.

L’opérateur commence par vous demander si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone afin de s’occuper pour vous du transfert de ligne et de la résiliation auprès de l’ancien prestataire. Vous devez alors fournir le code RIO, qui peut être obtenu en appelant le 3179 depuis la ligne concernée.

Après avoir renseigné vos coordonnées et transmis votre pièce d’identité ainsi que vos informations bancaires, une carte SIM vous est envoyée à votre domicile. Une fois celle-ci reçue, il ne reste plus qu’à l’activer depuis l’application Source pour commencer à profiter de votre nouveau forfait mobile à 10 euros par mois et cumuler des « gouttes ».