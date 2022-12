Un forfait mobile riche en data à petit prix : voilà le pari de Prixtel avec Oxygène

Le forfait mobile Oxygène est l'un des plus flexibles du marché. Il vous permet de passer de 50 à 130 Go de données selon votre usage, mais toujours à un tarif attractif.

Vous ne connaissez pas encore Prixtel ? L’opérateur s’illustre avec des forfaits mobiles qui reposent sur trois piliers : la flexibilité, un positionnement tarifaire parmi les plus bas du marché et la neutralité carbone de son activité. Leur nouvelle série limitée Oxygène en est la parfaite illustration.

En ce moment, l’opérateur nous propose donc un forfait sans engagement à 9,99 euros par mois, donnant accès à 50 Go de data. Une enveloppe qui peut toutefois être étendue jusqu’à 130 Go si le besoin s’en fait sentir, contre quelques deniers supplémentaires chaque mois. Le forfait Oxygène possède aussi un petit plus : il est neutre en CO2.

Quelles sont les prestations offertes par le forfait Oxygène ?

À l’instar des autres forfaits proposés par Prixtel, le forfait Oxygène va droit au but avec des prestations aussi simples qu’efficaces. Pas de fioritures ni de liste d’options à rallonge. L’opérateur souhaite proposer une offre lisible au meilleur prix. Et à 9,99 euros pour 50 Go de data, on peut dire que le pari est réussi.

En souscrivant à cette offre, vous disposerez donc chaque mois :

de 50 Go d’internet mobile sur le réseau SFR, dont 20 utilisables depuis l’Union européenne ou les DOM ;

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l’Union européenne ou les DOM ;

du transfert d’appel vers la messagerie vocale ;

du blocage des numéros surtaxés ;

de la messagerie vocale visuelle pour les utilisateurs d’iPhone ;

de l’accès aux appels Wi-Fi et 4G.

Rappelons enfin que ce forfait Oxygène est proposé sans engagement, et que son prix n’a pas vocation à augmenter après un an, comme c’est le cas chez bon nombre d’autres opérateurs.

Un forfait ajustable, comment ça marche ?

La spécificité des forfaits proposés par Prixtel réside dans leur flexibilité. Mais, comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Eh bien, c’est très simple. Chaque forfait Prixtel possède une enveloppe de données « de base », qui peut être étendue, chaque mois, si le besoin s’en fait sentir.

Dans le cas du forfait Oxygène par exemple, l’enveloppe de data est fixée à 50 Go. Mais elle peut atteindre les 130 Go pour coller au mieux à vos usages et besoins, avec comme contrepartie une augmentation de la facture à la fin du mois. Les paliers proposés par Prixtel sont les suivants :

si vous consommez 50 Go de données ou moins, votre forfait ne bouge pas, avec une facture à 9,99 euros par mois ;

si vous consommez de 50 à 90 Go de données par mois, vous devrez vous acquitter d’une facture de 12,99 euros ;

si vous consommez de 90 à 130 Go de données, la facture augmente encore d’un cran, à 15,99 euros par mois.

Cette augmentation se réalise automatiquement en fonction de votre consommation, mais ne reste pas figée dans le temps. Ce n’est pas parce que vous avez payé plus cher un mois donné que vous paierez le même tarif le mois suivant. Si votre consommation reste dans les paramètres du forfait “de base”, son tarif aussi.

La neutralité en CO2 : le petit plus du forfait Oxygène

Si Prixtel a nommé son forfait en édition limitée Oxygène, ce n’est pas pour rien. L’opérateur est engagé sur le plan environnemental et propose à ce titre des forfaits mobiles « neutres en CO2 ». Pour arriver à ce résultat, il participe régulièrement à des opérations en faveur de l’environnement, et s’est engagé à replanter des arbres pour compenser les émissions de CO2 liées à ses infrastructures.

Dernièrement, Prixtel s’est joint à l’association Sea&Co le temps d’une opération de nettoyage de la Calanque des Trous à Marseille. Leur objectif : retirer 2,7 tonnes de pneus immergés dans les eaux de la calanque.

C’est pour célébrer cette opération que l’opérateur a lancé son forfait Oxygène en édition limitée. Pour rappel, il s’agit d’un forfait ajustable, sans engagement, qui met à votre disposition une enveloppe de 50 Go de data pour 9,99 euros par mois.