À moins de 10 euros, le forfait mobile Prixtel est parfait pour démarrer 2023

Pour célébrer la nouvelle année, Prixtel à d’ores et déjà pris de bonnes résolutions. Comment ? Eh bien en prolongeant son forfait mobile Oxygène, qui offre une belle enveloppe de data pour moins de 10 euros.

Pour 2023, Prixtel a décidé de miser sur la continuité en proposant encore une fois des forfaits parmi les plus abordables du marché, tout en conservant l’atout qui a fait sa renommée : la flexibilité. Cette nouvelle année est aussi l’occasion pour l’opérateur de renouveler son engagement en matière d’environnement, comme l’illustre le retour du forfait Oxygène.

Ce forfait en édition limitée à la particularité d’être neutre en CO2, Prixtel ayant mis en place des opérations permettant de compenser les émissions de carbone liées à son fonctionnement. Le forfait Oxygène est un forfait sans engagement qui vous propose chaque mois entre 50 Go et 130 Go (selon vos besoins), à partir de 9,99 euros par mois.

Le forfait Oxygène, c’est quoi ?

Avec ce forfait Oxygène en édition limitée, Prixtel souhaite célébrer son engagement en matière d’environnement. L’opérateur est en effet particulièrement fier de proposer des forfaits mobiles “neutres en CO2”, obtenus en compensant les émissions de gaz carboniques liées à la tenue de son activité.

Chaque année, Prixtel choisi de s’investir dans diverses missions à vocation écologique, la plus récente consistant à nettoyer, aux côtés de l’association Sea&Co, la calanque des Trous à Marseille. Mais l’année 2022 a surtout été l’occasion pour Prixtel de planter une forêt de près de 35 000 arbres dans la région Centre-Val-de-Loire, et dont l’objectif est de capter 2 700 tonnes de CO2 d’ici à cinq ans.

Que propose cette offre à 9,99 euros par mois ?

Avec un positionnement tarifaire parmi les plus bas du marché, les forfaits proposés par Prixtel se veulent simples et efficaces, mais aussi très complets. C’est le cas de cette édition limitée Oxygène qui offre tout ce que l’on peut attendre d’un forfait mobile en 2023 :

50 Go d’internet mobile sur le réseau SFR, dont 20 utilisables depuis l’Union européenne ou les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l’Union européenne ou les DOM ;

transfert d’appel vers la messagerie vocale ;

blocage des numéros surtaxés ;

messagerie vocale visuelle pour les utilisateurs d’iPhone ;

accès aux appels Wi-Fi et 4G.

Depuis décembre, les forfaits proposés par Prixtel bénéficient aussi d’une nouveauté, puisqu’il est possible d’opter, lors de la souscription, pour une eSIM. En sus d’être très pratique, ces cartes SIM dématérialisées sont aussi plus écologiques, ce qui cadre parfaitement avec les engagements de Prixtel.

Une offre particulièrement lisible, sans fioritures, qui se trouve aussi être sans engagement. Mieux, son tarif est fixe et n’augmentera pas au bout de la première année, comme cela se voit beaucoup chez les opérateurs télécom. Le forfait Oxygène est proposé à 9,99 euros par mois pour 50 Go de data.

Quelle est la particularité des forfaits Prixtel ?

Comme vous le savez sans doute, Prixtel ne se démarque pas uniquement par son positionnement tarifaire. Il possède une caractéristique unique sur le marché des forfaits mobiles : la flexibilité.

En effet, chaque forfait Prixtel possède une enveloppe basique, qui peut être augmentée à la volée lorsque le besoin s’en fait sentir. En l’occurrence, le forfait Oxygène propose 50 Go de data par mois (ce qui est amplement suffisant pour un usage courant). Il est toutefois possible de faire grimper le total à 130 Go si le besoin s’en fait sentir, grâce à un système de palier.

Palier 1 : il s’agit de l’offre de base, soit 50 Go de data pour 9,99 euros par mois ;

il s’agit de l’offre de base, soit 50 Go de data pour 9,99 euros par mois ; Palier 2 : si votre consommation de data est comprise entre 50 et 90 Go, la facture grimpe à 12,99 euros ;

si votre consommation de data est comprise entre 50 et 90 Go, la facture grimpe à 12,99 euros ; Palier 3 : dans le cas où votre consommation de data est comprise entre 90 et 130 Go, la facture augmente à 15,99 euros.

Il s’agit là d’un système entièrement transparent, qui se remet à zéro chaque début de mois, indépendamment de votre consommation de data du mois écoulé. Concrètement, si vous utilisez 83 Go de data en décembre, votre facture grimpera automatiquement à 12,99 euros. Mais si vous restez dans les clous en janvier, et n’utilisez par exemple que 32 Go, votre facture reviendra automatiquement à 9,99 euros.