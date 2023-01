Gros consommateur de données ? B&You a deux forfaits mobiles pour vous

« Ai-je réellement besoin de ce gros forfait mobile ? ». S'il est souvent difficile de répondre à cette question, B&You a trouvé le bon compromis avec des offres suréquipées comprenant jusqu’à 200 Go de data pour moins de 20 euros par mois et sans engagement.

La marque B&You de Bouygues Telecom est avant tout reconnue pour ses forfaits sans engagement à petit prix. Si l’opérateur propose depuis toujours des offres qui vont à l’essentiel, il tente de plus en plus de répondre aux besoins des plus gros consommateurs de data.

Créateurs de contenus, gamers, professionnels itinérants, les profils sont variés. Pour eux, B&You a prévu deux forfaits hautement équipés et toujours sans engagement :

l’offre B&You de 130 Go avec 5G à 15,99 euros par mois ;

l’offre B&You de 200 Go à 19,99 euros par mois.

B&You 200 Go : le forfait de la démesure à prix mini

B&You propose actuellement un forfait mobile de 200 Go. Une enveloppe record pour l’opérateur qui s’adresse ici à celles et ceux qui utilisent leur smartphone sans compter.

Mais que peut-on réellement faire avec autant de données mobiles ? Avec 200 Go par mois, soit environ 6,6 Go par jour, vous pouvez par exemple :

regarder quotidiennement 3 épisodes de série en streaming ;

vous changer les idées pendant 1 heure sur TikTok ;

décompresser en jouant 1 heure en ligne ou encore brûler des calories à l’aide d’une vidéo de fitness ;

télécharger quelques mises à jour pour vos applications.

Et si en plus, vous passez beaucoup de temps dans les transports en commun, une telle consommation quotidienne peut facilement être atteinte. C’est sans compter les professionnels itinérants amenés à partager leur connexion avec leur PC portable.

L’un des forfaits les plus généreux du marché

Une grande enveloppe de data n’implique pas nécessairement de grosses factures. L’énorme forfait mobile B&You de 200 Go est d’ailleurs abordable, puisqu’il ne coûte que 19,99 euros par mois.

C’est l’une des offres les plus compétitives du moment et elle comprend :

200 Go de données mobiles, dont 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom.

En prime, son tarif n’évolue pas au bout d’un an et le forfait est sans engagement.

130 Go : un léger compromis pour accéder à la 5G

Pour tous ceux qui veulent absolument goûter aux débits de la 5G, tout en profitant d’une belle enveloppe de data, B&You propose son forfait 130 Go.

Disponible à seulement 15,99 euros par mois, toujours sans engagement, ce forfait mobile promet :

130 Go de données mobiles, dont 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Cette offre mobile bien équilibrée et à prix mini vous permet chaque jour d’utiliser votre smartphone presque sans limitation, et par exemple d’avancer sur une série, de passer quelques appels vidéo, et en plus de jouer en ligne sans latence.

Une souscription simple et rapide

Depuis quelques années, les opérateurs se sont engagés à faciliter les démarches liées au changement de forfait mobile. Aujourd’hui, quelques minutes suffisent pour s’abonner et tout se fait directement en ligne en quelques clics.

Une fois que vous avez choisi l’offre B&You de 130 ou de 200 Go qui vous convient, il vous suffit d’indiquer vos coordonnées, votre RIB et d’ajouter votre numéro RIO si vous souhaitez que l’opérateur se charge pour vous de résilier votre ancien abonnement et de transférer la ligne. Ce code peut être obtenu en appelant le 3190 depuis la ligne concernée. Et voilà !

Il ne vous reste plus qu’à régler les 10 euros liés à la commande de votre nouvelle carte SIM et cette dernière vous est envoyée par courrier postal à votre domicile dans les jours qui suivent.