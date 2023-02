iPhone 13 ou iPhone 14 Pro : quel smartphone choisir avec ce forfait mobile Bouygues Telecom ?

Cette semaine, Bouygues Telecom met Apple à l’honneur dans sa sélection de mobiles inclus avec ses forfaits mobiles avec Avantages Smartphones. L’occasion d’obtenir l’iPhone 13 ou l’iPhone 14 Pro à bon prix.

Si vous attendiez le bon moment pour changer votre smartphone au profit d’un iPhone, il est peut-être temps d’aller faire un tour chez Bouygues Telecom. En ce moment, l’opérateur vous permet d’obtenir de jolies réductions sur les smartphones Apple dans le cadre de ses forfaits avec Avantage Smartphone. Deux smartphones en particulier sont mis à l’honneur : l’iPhone 13 et l’iPhone 14 Pro.

Deux valeurs sûres qui bénéficient de ristournes importantes si vous les associez avec le forfait mobile 5G 130 Go avec un engagement de deux ans.

iPhone 14 Pro : un monstre de puissance aux performances impressionnantes

S’il ne révolutionne aucunement la formule établie par ses prédécesseurs, l’iPhone 14 Pro reste un smartphone diablement impressionnant. Et, la raison principale reste indéniablement la puce A16 Bionic qui l’anime, et qui reste sans doute l’une des meilleures sur le marché actuellement. Grâce à elle, l’iPhone 14 Pro se débrouille à merveille dans tous les domaines : photo, jeu 3D, autonomie, tous les voyants sont au vert.

Il se démarque aussi par une petite nouveauté côté design avec la disparition de l’encoche au profit du Dynamic Island. La caméra selfie et le capteur Face ID sont désormais logés au sein d’un petit îlot dynamique qui sert de centre de notification qui évolue au gré des besoins. Appels, témoins de charge, lecteur de musique, tout apparait dans cette zone qui crée un petit effet waouh lorsqu’on la découvre la première fois.

Sorti en fin d’année dernière, et ayant reçu la note de 8/10 lors du test sur Frandroid, l’iPhone 14 Pro est actuellement proposé avec une ristourne de 477,10 euros, auxquels viennent s’ajouter une offre de remboursement de 80 euros, chez Bouygues Telecom. De quoi l’obtenir à 811,90 euros en souscrivant au forfait 5G 130 Go de l’opérateur.

iPhone 13 : une valeur sûre de l’écurie Apple

Ce n’est pas parce qu’il est sorti en 2021 que l’iPhone 13 à perdu de son intérêt. Bien au contraire même, puisqu’il est dorénavant disponible à un tarif bien plus abordable que lors de sa sortie. Pour preuve, Bouygues Telecom vous propose de l’obtenir à 401,90 euros grâce à une offre de remboursement de 80 euros, et pour peu que vous l’associiez au forfait 5G 130 Go proposé par l’opérateur.

Est-il encore nécessaire de faire l’article des smartphones Apple ? Design, ergonomie, performance : le constructeur joue sa partition à la perfection sur ce modèle, grâce notamment à sa puce A15 Bionic qui fait toujours des merveilles. Mieux, l’iPhone 13 se paie le luxe d’améliorer la formule établie par son prédécesseur, en particulier sur le plan de l’autonomie, avec près de 2 h 30 de gagnées par rapport à l’iPhone 12.

Aujourd’hui comme au moment de sa sortie, l’iPhone 13 est donc une valeur sûre et ce n’est pas un hasard si Frandroid lui avait attribué un excellent 9/10 lors de sa sortie. Nous vous invitons d’ailleurs à aller jeter un œil au test réalisé à l’époque pour vous faire une meilleure idée des atouts de ce smartphone.

Quels sont les atouts du forfait 5G 130 Go de Bouygues Telecom ?

Avec son forfait 5G 130 Go, Bouygues Telecom vous propose une offre particulièrement bien achalandée qui repose sur le réseau de l’opérateur. Selon les données de l’ARCEP, il s’agit de l’un des meilleurs au niveau de la couverture 4G avec près de 99 % du territoire et 94 % de la population desservie. Quant à la 5G, Bouygues Telecom peut s’enorgueillir d’environ 4 300 sites en 3 500 MHz et 8 400 sites en 2 100 MHz, ce qui en fait l’un des acteurs les plus développés sur le sujet.

Le forfait 5G 130 Go en bref :

130 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse ;

deuxième carte SIM internet offerte ;

solution de sécurité Norton incluse pendant 24 mois.

Un forfait déjà très complet donc, mais qui ne s’arrête pas là grâce à l’Avantage Smartphone. Sous ce nom se cache une ribambelle d’avantages dédiés à votre smartphone (logique). D’abord, il vous permet d’obtenir un smartphone de dernière génération à un tarif réduit, et ce, tous les deux ans. En l’occurrence, c’est ce qui vous permet d’obtenir l’iPhone 14 Pro à 891,90 euros au lieu de 1369 euros en temps normal. C’est aussi grâce à l’Avantage Smartphone que vous pouvez bénéficier de facilité de paiement pour votre nouveau smartphone (12, 24 ou 36 mois) ou du prêt d’un appareil en cas de perte, panne, casse ou vol.

Le forfait 5G 130 Go de Bouygues Telecom et son Avantage Smartphone est actuellement proposé avec un engagement de deux ans. Il vous sera facturé 26,99 euros par mois la première année, puis 41,99 euros par mois la seconde. Un tarif qu’il est possible de réduire de 5 euros chaque mois si vous êtes déjà client Bbox.