Orange : et si vous combiniez forfait mobile et box internet pour faire des économies ?

Orange lance une nouvelle formule à la carte. En combinant un abonnement fibre à un forfait mobile sans engagement, l’opérateur vous fait profiter de belles remises, pouvant atteindre 15 euros par mois.

Cumuler les abonnements internet et mobile pour faire baisser la facture : voici ce que propose actuellement Orange jusqu’au 31 mai.

Le « Pack Mobile + Internet » vous permet de choisir simultanément une offre fibre et mobile parmi 18 combinaisons différentes. Sept forfaits mobiles 4G et 5G, ainsi que trois abonnements fibre avec décodeur TV y sont référencés.

À la clé, Orange offre des remises pouvant aller jusqu’à 15 euros sur chaque forfait mobile souscrit (dans la limite de 4). Ainsi, si vous optez pour l’une des offres phares du moment combinant la Livebox Fibre et le forfait mobile 5G 100 Go, l’ensemble revient au prix contenu de 32,98 euros par mois au lieu de 37,98 euros.

Découvrir tous les avantages de la fibre

Parmi les 3 abonnements internet proposés par Orange dans son nouveau pack à la carte, la Livebox Fibre est l’offre la plus abordable.

Affichée à seulement 20,99 euros par mois la première année (puis 42,99 euros par mois) avec un engagement de 12 mois, celle-ci est pourtant complète puisqu’elle comprend :

une box internet Livebox 5 ;

jusqu’à 500 Mbits/s de débits ascendants et descendants ;

un décodeur TV Ultra HD 4K avec l’accès à un catalogue de 140 chaînes (frais d’activation de 40 euros à prévoir) ;

6 mois d’abonnement à la nouvelle plateforme Paramount+ offerts (offre sans engagement et valable sur toute la gamme Livebox Fibre) ;

les appels illimités vers les fixes ;

le raccordement et l’installation de la fibre sans frais supplémentaire.

Un tel débit de 500 Mbit/s vous permet de télécharger un gros jeu de 80 Go en seulement 20 minutes, ou encore un film HD en moins d’une minute. De quoi jouer également à des jeux compétitifs sans latence, même si vous êtes plusieurs à utiliser la connexion simultanément.

La 5G aussi est à prix mini

Tout comme la fibre, la 5G apporte un certain confort à l’usage et a déjà conquis plus de 6 millions de Français selon l’ARCEP. Pour faciliter son adoption, Orange dévoile de nouvelles offres abordables au sein de sa formule à la carte, dont un forfait mobile 5G de 100 Go à 11,99 euros par mois la première année (puis 26,99 euros par mois).

Grâce à une remise de 5 euros incluse, ce tarif s’impose comme l’un des plus compétitifs du marché. À ce prix, vous accédez à :

la qualité du réseau 5G d’Orange ;

les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France, les DOM, l’Europe, la Suisse et l‘Andorre ;

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre ;

une offre sans engagement.

Avec autant de gigaoctets, même en regardant quelques épisodes de séries dans les transports en commun ou durant votre pause déjeuner, vous ne serez jamais à court de données mobiles. Vous pourrez même partager votre connexion avec votre PC ou votre tablette au besoin lorsque vous êtes en déplacement.

Une offre pensée pour les familles

Toute la famille peut profiter de ces avantages, puisque la remise de 5 euros sur ce forfait s’applique sur quatre lignes différentes dans le cadre de l’offre combinée fixe et mobile. Et parce que chaque utilisateur est différent, chacun peut opter pour le forfait qui lui convient. 4G ou 5G, petite ou grosse enveloppe de data, appels illimités vers certains pays, les options ne manquent pas.

Enfin, Orange vous autorise à changer de formule (fixe ou mobile) à tout moment, même durant la phase d’engagement. Il suffit d’effectuer la demande depuis l’espace client Orange. Dans tous les cas, les avantages tarifaires de l’offre combinée sont préservés.