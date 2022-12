Orange : passez à la fibre, repartez avec 6 mois de Paramount+ offerts

C’est Noël avant l’heure chez Orange ! Pour tout abonnement Livebox Fibre souscrit avant la fin de l’année, l’opérateur vous offre six mois d'abonnement au tout nouveau service de SVoD Paramount+.

Depuis l’arrivée de Netflix en 2014, l’offre SVoD s’est très largement développée en France. À tel point que l’on se retrouve aujourd’hui face à un marché extrêmement fourni, capable de couvrir tous les besoins que l’on pourrait avoir en matière de films, séries ou documentaires. Depuis quelques jours, c’est un nouvel acteur qui débarque en nos vertes contrées : Paramount+.

Un service porté par, comme son nom l’indique, Paramount, légendaire studio Hollywoodien, qui possède aussi diverses marques du paysage audiovisuel. Pour fêter ce lancement comme il se doit, Orange a décidé de vous offrir purement et simplement six mois d’abonnement pour toute souscription à l’offre Livebox Fibre à 22,99 euros, et ce, d’ici à la fin de l’année.

Paramount+, c’est quoi exactement ?

Si vous connaissez Netflix, Disney+ ou Salto, il y a de fortes chances pour que vous sachiez déjà à quoi vous en tenir avec Paramount+. Il s’agit d’un service de vidéo à la demande qui héberge une large variété de contenus issus du catalogue de la Paramount. Pour rappel, ce studio fondé en 1912 est le plus ancien encore en activité à Hollywood, avec Universal Pictures.

Au fil des ans, Paramount a accouché d’une ribambelle de films cultes tels que Titanic, la saga Indiana Jones, le Parrain, Forrest Gump, Grease ou la saga Mission Impossible. Autant de films qui devraient, selon toute vraisemblance, être disponibles sur la plateforme. Pour son lancement, Paramount+ adopte un positionnement tarifaire proche de ses concurrents avec un abonnement mensuel à 7,99 euros, et une formule annuelle à 79,90 euros.

Quels sont les contenus disponibles sur Paramount+ ?

Avec Paramount+, ce sont des contenus issus de toutes les entités du groupe Paramount qui vous sont proposées au sein d’un catalogue qui devrait s’étendre au fil des mois et au gré de la chronologie des médias. Car au-delà du studio originel, Paramount regroupe aussi diverses chaînes de TV américaines telles que :

Showtime : une chaîne dont bon nombre de séries font aujourd’hui figure de classiques (Dexter, Californication ou Homeland, ça vous parle ?) ;

une chaîne dont bon nombre de séries font aujourd’hui figure de classiques (Dexter, Californication ou Homeland, ça vous parle ?) ; Comedy Central : essentiellement connue pour South Park, cette chaîne propose aussi de nombreux contenus à vocations humoristiques comme Futurama, le Daily Show ou Inside Amy Schumer ;

essentiellement connue pour South Park, cette chaîne propose aussi de nombreux contenus à vocations humoristiques comme Futurama, le Daily Show ou Inside Amy Schumer ; MTV : Daria, Pimp My Ride, Beavis and Butthead, Jersey Shore, Next ou plus récemment Teen Wolf ou Scream, j’en passe et des meilleurs. Des contenus cultes à la pelle pour la chaîne phare des années 90 ;

Daria, Pimp My Ride, Beavis and Butthead, Jersey Shore, Next ou plus récemment Teen Wolf ou Scream, j’en passe et des meilleurs. Des contenus cultes à la pelle pour la chaîne phare des années 90 ; Nickelodéon : des dessins animés et des sitcoms à destination des enfants et des ados sont à l’honneur sur cette chaîne dont le principal représentant est un certain Bob l’éponge ;

des dessins animés et des sitcoms à destination des enfants et des ados sont à l’honneur sur cette chaîne dont le principal représentant est un certain Bob l’éponge ; Smithsonian Channel : une chaîne documentaire qui propose des contenus inspirés des musées et publication de la Smithsonian Institudion.

En plus de ces chaînes, ce sont aussi les films du catalogue de la Paramount qui vous attendent. En ce moment, vous pourrez ainsi découvrir :

Tous les films de la franchise Star Trek (anciens comme nouveau) ;

American Gigolo ;

Top Gun ;

Flashdance ;

South Park : Post Covid.

Des contenus originaux, créés spécialement pour la plateforme, sont aussi à l’ordre du jour. C’est le cas de Tulsa King, la première série mettant en scène Sylvester Stallone. Il y incarne Dwight Manfredi, un mafieux tout juste sorti de prison, qui s’exile à Tulsa pour y fonder son propre empire criminel.

Comme bénéficier de six mois d’abonnement gratuit à Paramount+ ?

Avec l’approche de Noël et la sortie de Paramount+, Orange dispose d’un joli cadeau pour ses nouveaux abonnés. L’opérateur offre 6 mois d’abonnement à Paramount+ pour toute souscription à la Livebox Fibre. Lancée depuis le 1ᵉʳ décembre, cette opération est valable jusqu’au 4 janvier prochain, ce qui vous laisse un peu de temps pour vous décider.

L’offre Livebox Fibre à 22,99 euros en bref :

internet : une connexion fibre grâce à la Livebox 5, qui offre des débits ascendants et descendants allant jusqu’à 500 Mb/s ;

une connexion fibre grâce à la Livebox 5, qui offre des débits ascendants et descendants allant jusqu’à 500 Mb/s ; TV : 140 chaînes de TV grâce au décodeur Ultra HD 4K d’Orange ;

140 chaînes de TV grâce au décodeur Ultra HD 4K d’Orange ; téléphonie : appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que vers 110 destinations internationales.

Cette offre est proposée à 22,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement au-delà des 12 premiers mois, sachez que l’abonnement changera de tarif pour atteindre les 41,99 euros par mois.