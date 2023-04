Forfait mobile : il y a du nouveau chez Bouygues Telecom avec cette offre 100 Go à la carte

Profiter d'un maximum de data sans se préoccuper du dépassement de forfait, c'est la promesse de Bouygues Telecom avec son forfait B&You de 100 Go. Affiché à moins de 14 euros, il comporte de quoi profiter de tous vos contenus préférés sans exploser son budget.

Ces derniers temps, trouver un bon forfait mobile à un prix compétitif relève du parcours du combattant. Entre le manque de données et des tarifs trop élevés, il y a de quoi hésiter avant de changer de crèmerie. Bonne nouvelle, Bouygues Telecom pourrait bien vous décider avec un généreux forfait sans engagement de 100 Go pour seulement 13,99 euros par mois.

Un généreux forfait pour profiter du réseau mobile partout en France

Pour une durée limitée, Bouygues Telecom lance une édition spéciale de son forfait B&You à seulement 13,99 euros. Pour ce prix, l’un des plus abordables du marché des opérateurs historiques, vous disposez d’une enveloppe de données et de communication plus qu’intéressante avec :

100 Go d’internet 4G dont 20 Go utilisables en Europe/DOM ;

les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

les appels illimités vers la France métropolitaine, Europe, DOM depuis l’international.

Si l’on considère qu’en utilisation normale, les abonnés consomment environ 15 Go de données par mois, il y a largement de quoi jouer en ligne, regarder des vidéos sur YouTube ou encore télétravailler en partage de connexion. Mieux, si vous partez à l’étranger, vous pouvez profiter de votre réseau mobile sans penser à économiser vos données. À l’heure des vacances de Pâques, c’est un atout non négligeable.

Choisir votre forfait chez Bouygues Telecom c’est aussi profiter de la meilleure couverture réseau en 4G, et de l’une des meilleures couvertures du territoire métropolitain en 5G.

Un forfait personnalisable à l’envi

En souscrivant à un forfait B&You 100 Go, vous profitez de l’offre de base, mais sachez que vous pouvez également ajouter certaines options pour des prix extrêmement raisonnables. Il est ainsi possible de :

passer à un forfait 5G pour seulement 3 euros de plus par mois ;

protéger jusqu’à 5 de vos appareils grâce à Norton pour 5 euros supplémentaires par mois ;

activer l’option Onoff qui vous permet d’obtenir un second numéro de téléphone sur votre smartphone sans changer de forfait pour 3 euros par mois.

Si vous êtes plus raisonnable dans votre consommation de données mobiles, l’opérateur propose un large panel d’offres couvrant toutes les consommations, et toutes les bourses. Les forfaits vont ainsi de 1 à 200 Go et de 6,99 euros à 24,99 euros.

Comment souscrire au forfait B&You 100 Go pour 13,99 euros par mois ?

Pour souscrire à ce forfait B&You 100 Go à 13,99 euros par mois, rien de plus simple. Les démarches sont aujourd’hui pensées pour vous faciliter la vie au maximum. Si vous souhaitez conserver votre ancien numéro, il suffit, au moment de valider votre forfait, de communiquer votre numéro RIO à Bouygues Telecom. Il se chargera alors de résilier votre forfait chez votre ancien opérateur et de vous faire basculer sur votre nouveau forfait. Sans aucune interruption des services.

Les démarches prennent moins d’une semaine et vous n’aurez ainsi que la nouvelle carte SIM à payer lors de la validation de votre commande.