Comment Free a boosté son petit forfait mobile pour le rendre plus compétitif

Free Mobile, célèbre pour sa stratégie minimaliste en matière de forfaits, a récemment amélioré son offre Booster pour son forfait à 2 euros par mois, le rendant plus compétitif face aux offres des MVNO.

Depuis son apparition, Free a toujours eu une approche simple et sans fioritures. Historiquement, l’entreprise n’a proposé que deux forfaits mobiles : un forfait basique à 2 euros par mois et un forfait plus élaboré à 20 euros par mois. Cette stratégie de simplicité a rendu les offres de Free claires et accessibles, évitant les tracas et les confusions souvent associés aux multiples forfaits proposés par d’autres fournisseurs.

Au fil du temps, Free a su rester fidèle à cette approche en ne modifiant pas ses tarifs. La seule variation a été l’introduction d’une offre promotionnelle de 110 Go valable 1 an. Cependant, Free Mobile vient de marquer un tournant significatif en optimisant son forfait à 2 euros.

Une offre Booster boostée

Cette évolution concerne plus précisément l’offre Booster, associée au forfait à 2 euros/mois, désormais disponible pour seulement 2,99 euros par mois, soit une baisse de 2 euros par rapport au prix précédent. Pour cette somme, les clients bénéficieront désormais d’une augmentation significative de leurs données mobiles :

En France : de 1 Go à 5 Go

En Europe et dans les DOM : de 1 Go à 6 Go

Ainsi, pour un total de 4,99 euros par mois, les abonnés bénéficient de 2 heures d’appels, de SMS/MMS illimités et de 5 Go de données en 4G en France.

Par rapport à la concurrence, l’offre améliorée de Free Mobile se positionne correctement désormais. Prixtel, par exemple, propose 20 Go de données pour 5,99 euros par mois, tandis que YouPrice offre un forfait très similaire à celui de Free Mobile (5 Go pour 4,99 euros par mois, mais avec appels illimités).

