Ce forfait mobile s’adapte à vos besoins et ça change tout

L’un des meilleurs moyens de faire grimper son pouvoir d’achat est d’opter pour un forfait mobile vraiment abordable qui s’adapte à vos besoins. Cela tombe bien, l’offre Oxygène de Prixtel appartient à cette catégorie.

Plutôt que d’imposer une offre mobile onéreuse et surchargée d’options dont on n’a pas forcément l’utilité, Prixtel fait le choix de proposer des forfaits sans fioritures. Leur atout ? Ils s’adaptent aux besoins de l’utilisateur, permettant ainsi de maintenir un prix vraiment bas tous les mois.

Le meilleur exemple est le forfait Oxygène. Il garantit 20 Go de données mobiles mensuelles pour seulement 5,99 euros par mois. Une offre qui a en plus le bon goût de s’inscrire dans la politique de Prixtel pour la préservation de l’environnement.

Le forfait Oxygène vise juste

Avec le forfait Oxygène, l’abonné dispose d’une enveloppe de données plus que suffisante pour tous ses usages. Selon l’Arcep, les Français utilisent en moyenne 14,3 Go de données mobiles par mois. Les 20 Go de l’offre Oxygène permettent donc largement de regarder de nombreuses vidéos en streaming, de naviguer allègrement sur les réseaux sociaux ou encore jouer en ligne. Mieux, jusqu’à 15 Go de données peuvent être utilisés en Europe ou dans les DOM.

Forfait mobile oblige, les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine sont inclus. Ces mêmes prestations sont aussi disponibles depuis l’Union européenne et les DOM en local et vers la France font aussi partie de l’offre Oxygène.

Tous ces services ont un prix. Sauf que celui-ci est véritablement bas. Ainsi, Prixtel propose son forfait Oxygène à 5,99 euros par mois. Un tarif bien en deçà de celui des concurrents qui facturent souvent leurs forfaits de 15 à 20 euros mensuels. D’autant que son prix n’est pas amené à doubler au bout d’un an. Enfin, il s’agit d’un forfait sans engagement, ce qui laisse l’utilisateur seul maître à bord quant à la gestion de son abonnement.

La flexibilité absolue

Le véritable savoir-faire de Prixtel réside dans la flexibilité de ses forfaits. Et l’offre Oxygène n’y déroge pas. Comme il est parfois nécessaire de partager sa connexion, et donc de consommer beaucoup de données mobiles, le forfait Oxygène peut passer au palier suivant et fournir une enveloppe data plus importante. On trouve ainsi trois paliers :

20 Go de données pour 5,99 euros par mois ;

de 20 à 40 Go de données pour 7,99 euros par mois ;

de 40 à 60 Go de données pour 9,99 euros par mois.

Bien entendu, ces paliers ne sont pas activés indéfiniment. Chaque début de mois, l’abonné retourne au palier de base, et donc au tarif associé.

Un opérateur qui s’intéresse à l’environnement

Depuis quelques années, les émissions carbones émises par la gestion des forfaits mobile préoccupent Prixtel. Bien qu’il soit difficile de calculer à court terme le taux réel de ces émissions, l’opérateur a pris l’initiative de replanter des forêts sur le territoire français afin d’aider à la transformation du CO2 en oxygène. Ainsi, en 2022, c’est une nouvelle forêt de 35 000 arbres qui a été créée dans le Centre-Val de Loire.