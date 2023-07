40 Go à 9,99 euros : Bouygues parie sur un forfait mobile à petit prix (et c’est tant mieux)

Avec ses forfaits B&You nouvelle formule, Bouygues Telecom propose sans doute l’une des meilleures affaires du moment. Un forfait avec des prestations de qualité, une enveloppe de data plus que correcte pour le commun des mortels, le tout pour 9,99 euros par mois.

Il est loin le temps où les opérateurs mobiles rivalisaient à grand renfort d’offres toutes moins chères les unes que les autres. Ces dernières années, le prix des forfaits n’a presque pas bougé d’un iota, au grand dam des consommateurs. Cette époque semble toutefois révolue, sous l’impulsion notamment de Bouygues Telecom qui a relancé depuis quelques semaines une offre diablement intéressante pour le porte-monnaie.

Avec son forfait sans engagement B&You 40 Go, proposé à moins de 10 euros, l’opérateur bouscule la concurrence et se positionne comme l’un des opérateurs traditionnels les plus abordables du marché. Une opération rondement menée, qui allie la qualité et la fiabilité habituelle de Bouygues Telecom au positionnement tarifaire d’un MVNO. Le meilleur des deux mondes en somme.

Le forfait B&You 40 Go en bref :

appels, SMS et MMS illimité en France métropolitaine ;

appels, SMS et MMS illimités vers et depuis l’Europe et les DOM ;

40 Go d’internet en 4G en France dont 14 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

sans engagement ;

9,99 euros par mois, sans augmentation de prix passé les douze premiers mois.

Une enveloppe de data parfaitement calibrée

Non, vous n’avez pas besoin de plus de 40 Go de data par mois. Selon les chiffres récoltés par l’Arcep au troisième trimestre 2022, la consommation moyenne de données en 4G par abonnés et par mois s’établit à 14,3 Go en France. S’il ne s’agit évidemment que d’une moyenne, elle témoigne tout de même d’une tendance forte au sein de la population française.

Et il y a fort à parier que votre consommation dépasse rarement le plafond de votre forfait actuel (il suffit de regarder votre facture pour vous en rendre compte). En établissant le montant de data présente dans son forfait à 40 Go, Bouygues Telecom vise juste. À moins de consommer massivement des vidéos en très haute qualité en ligne, cette enveloppe est parfaitement adaptée à un usage courant, entre consultation de mail, visionnage de vidéos ou écoute de musique en streaming.

Un forfait simple, mais complet

De manière assez classique, le forfait B&You 40 Go actuellement proposé par Bouygues Telecom propose toutes les prestations que l’on attend d’un bon forfait téléphonique. Les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimités non seulement sur le territoire français métropolitain, mais aussi depuis et vers l’Europe et les DOM.

Pour ce faire, il s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux existants sur le territoire français : celui de Bouygues Telecom. Avec une couverture approchant de 97 % du territoire pour tout ce qui est voix et SMS, et près de 95 % pour l’internet mobile en 4G, vous ne serez jamais, ou presque, en panne de service.

Comment souscrire au forfait B&You 40 Go ?

Si vous souhaitez profiter du forfait B&You 40 Go à 9,99 euros par mois, rien de plus simple. Il vous suffit en effet de vous rendre sur le site de l’opérateur et de sélectionner cette offre sans engagement. Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que Bouygues Telecom se charge de la plupart des démarches à votre place.

Comment ? Eh bien tout simplement en choisissant de conserver votre numéro de téléphone actuel. Une fois votre RIO renseigné (après l’avoir obtenu en passant un petit appel au 31 79), c’est Bouygues qui prend le relais et se charge de résilier votre ligne auprès de votre ancien opérateur.

Il ne vous restera plus ensuite qu’à régler 1 euro au titre de votre nouvelle carte SIM et le tour sera joué. Votre nouveau forfait B&You 40 Go à 9,99 euros par mois prendra naturellement la suite de votre ancien abonnement sans interruption de service.