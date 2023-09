Bouygues Telecom fait sa rentrée avec un forfait mobile 5G en série spéciale

Changer de forfait pour la rentrée est un bon moyen de préserver un budget déjà éprouvé. Cela tombe bien, Bouygues Telecom lance une offre mobile en série spéciale. Au programme : grosse enveloppe 5G et petit prix.

Les bonnes affaires aussi font leur rentrée comme nous le prouve Bouygues Telecom avec son forfait mobile en série spéciale. En effet, parmi les quatre offres sans engagement proposées par l’opérateur, l’une d’elles se démarque particulièrement. Affichée à 15,99 euros par mois, elle donne accès à 130 Go de données mobiles, et en 5G s’il vous plait.

Un forfait généreux en données mobiles

Regarder la série One Piece en haute qualité sans délai dans les transports en commun, écouter en boucle le dernier album de votre artiste préféré sur Spotify et partager votre connexion en cas de panne de box : voilà une fraction de ce que permet le nouveau forfait de Bouygues Telecom. Ses 130 Go en 5G sont l’assurance de ne pas se retrouver à court de données mobiles au milieu du mois, et de profiter d’un excellent débit.

Bien entendu, ce forfait mobile permet les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine. Les voyageurs profitent également de 30 Go de données mobiles à utiliser en Europe, ainsi que des appels et SMS illimités vers les DOM et l’Europe. En bref, vous avez ici toute la panoplie du bon forfait mobile de 2023.

Combien coûte le forfait ?

Il s’agit du principal avantage de ce forfait en série spéciale : son prix. Ainsi, là où de nombreux forfaits 4G affichent encore un tarif aux alentours de 20 euros, cette offre mobile est facturée 15,99 euros par mois. Et avec une compatibilité 5G.

Son autre force est son engagement. Ou plutôt l’absence de ce dernier. Le forfait Bouygues Telecom laisse une grande liberté aux utilisateurs quant à la gestion de leur souscription. Vous pouvez résilier l’offre à tout moment sans craindre d’avoir à régler des frais.

Quel est le réseau du forfait ?

Le forfait Bouygues Telecom s’appuie sur la très bonne couverture réseau 4G et 5G de l’opérateur. Au total, ce sont 99 % de la population de France métropolitaine qui est couverte. Que ce soit en ville, à la campagne, en extérieur ou dans les transports en commun, les usagers profitent d’un très bon débit.

Comment souscrire au forfait en série spéciale ?

Comme toujours avec Bouygues Telecom, toutes les démarches de résiliation sont prises en charge par l’opérateur. Lors de la souscription, il est possible de renseigner son identifiant RIO (en composant le 3179) si l’on souhaite conserver le même numéro de téléphone.

10 euros seront demandés lors de l’achat pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.