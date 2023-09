Ce forfait mobile est pour vous si vous cherchez à faire des économies

Pas besoin de dépenser une fortune pour profiter d’un forfait mobile généreux. On en veut pour preuve le forfait Le neuf de Syma qui propose 100 Go de données pour le prix d’un menu au fast-food.

Budgétiser ses dépenses pour la rentrée est souvent un chemin de croix. Heureusement, il existe des moyens simples et rapides de faire des économies comme changer de forfait mobile.

Au rang des offres abordables, Syma tire son épingle du jeu avec « Le neuf », un forfait à seulement 9,99 euros/mois. Un petit prix qui ne signifie pas pour autant une enveloppe au rabais puisque l’abonné profite de 100 Go de données mobiles chaque mois.

Qu’apporte le forfait 100 Go de Syma ?

Avec une quantité de données mobiles aussi élevée, « Le neuf » de Syma permet de naviguer allègrement sur le web au quotidien. Surtout, il assure près de 155 heures de visionnage de contenus en streaming. De quoi rattraper toutes ses séries préférées dans les transports en commun. Bien entendu, une telle enveloppe est idéale pour le partage de connexion lors d’un déplacement ou d’une panne de box internet.

Côté débit, Syma s’appuie sur un excellent réseau 4G, celui de SFR. 99 % de la population française est couverte, avec un débit maximal de 500 Mbit/s.

Outre 100 Go de données mobiles, « Le neuf » de Syma donne également accès :

aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ;

à 10 Go de données à utiliser en Europe.

Combien coûte le forfait 100 Go de Syma ?

Pour préserver le pouvoir d’achat de ses abonnées, Syma a calé le tarif de son forfait 100 Go à 9,99 euros par mois. Autant dire que l’on se trouve face à l’une des offres les plus abordables du moment sur ce segment.

Mieux, ce forfait est sans engagement. Il est donc tout à fait possible de décider de la durée de son abonnement, et sans surcoût en cas de changement d’opérateur.

Un forfait avec de nombreuses options

L’avantage des forfaits Syma est leur adaptabilité. En effet, possibilité est donnée d’ajouter des options supplémentaires, pour quelques euros de plus par mois.

On trouve notamment les appels et SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine et 5 Go de data supplémentaires aux États-Unis pour 10 euros.

Les autres forfaits de Syma

« Le neuf » de Syma n’est pas le seul forfait mis en place par l’opérateur. En fonction de ses besoins, l’utilisateur peut se tourner vers trois autres forfaits : « Le six », « Le treize » et « Le dix-neuf ».

« Le six » se destine avant tout à celles et ceux qui ont besoin d’un forfait mobile pour téléphoner. Son enveloppe offre 20 Go (7 Go à l’international). Il est facturé 6,99 euros mensuels.

« Le treize », lui, hisse la barre plus haut. Il donne accès à 150 Go de données par mois, dont 13 Go utilisable en itinérance en UE et dans les DOM. Surtout, il s’appuie sur le réseau 5G, ce qui promet un bien meilleur débit. Ce pour un prix calé à 13,99 euros par mois.

Pour finir, « Le dix-neuf » est l’offre haut de gamme de Syma. Non seulement il offre 210 Go de données mobiles en 5G chaque mois, mais en plus, il est possible d’en utiliser 25 Go au sein de l’UE et des DOM. Un forfait facturé 19,99 euros par mois qui plaira aux grands consommateurs de données mobiles.

Comment souscrire au forfait 100 Go de Syma ?

Pour souscrire au « Neuf », il suffit de se rendre sur le site de Syma. L’opérateur s’occupe de toutes les démarches de résiliation. De même, il est possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO. Bien entendu, le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.