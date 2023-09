Forfait : Lycamobile remet au goût du jour les cartes prépayées avec ces offres

Jusqu’au 31 octobre, Lycamobile fait chuter le prix de ses forfaits 5G. Mieux, l’opérateur y inclut du roaming en Europe et la 5G. Un must pour des cartes prépayées allant de 5,99 à 18,99 euros.

Souvent boudées, les cartes SIM prépayées offrent pourtant de nombreux avantages pour ceux qui sont attentifs à leur consommation. Maîtrise de son budget, facilité de souscription, absence d’engagement, ces cartes répondent à des besoins mobiles fluctuants et permettent aux consommateurs les plus avertis de ne payer que ce dont ils ont besoin.

Lycamobile l’a bien compris puisque l’opérateur propose un éventail de forfaits couvrant absolument tous les besoins, des plus modestes aux plus exigeants. Le tout est, en ce moment, à des prix plus intéressants que la concurrence. Mais l’offre est à durée limitée et ne sera plus valide au-delà du 31 octobre 2023.

Pourquoi opter pour une carte SIM prépayée chez Lycamobile ?

Opter pour une carte SIM Lycamobile présente beaucoup d’avantages. Les offres proposées sont sans engagement, et permettent ainsi de conduire son forfait mobile sans complications. L’autre intérêt de choisir Lycamobile, c’est la couverture réseau. L’opérateur s’appuie en effet sur les infrastructures de Bouygues Telecom pour garantir une couverture 4G parmi les meilleures de l’Hexagone. Mieux, il propose également une belle palette de forfaits intégrant une compatibilité 5G.

Cette flexibilité trouve d’ailleurs tout son sens pour certains usages très concrets :

permettre à son enfant de profiter d’un forfait mobile abordable et lui apprendre à gérer son enveloppe de données sur le mois, sans craindre le hors forfait ;

pallier une coupure de Wi-Fi et obtenir rapidement une connexion 5G pour venir épauler son forfait ;

vous êtes expatrié français à l’étranger, mais vous revenez régulièrement sur le territoire métropolitain ;

vous utilisez votre téléphone de manière extrêmement ponctuelle.

Lycamobile fait par ailleurs partie des rares opérateurs à intégrer le roaming dans l’Union européenne à ses forfaits prépayés. Une fonctionnalité utile qui permet d’utiliser son smartphone en déplacement à l’étranger pour les appels, les SMS et les données mobiles sans encourir de frais supplémentaires.

Bon à savoir enfin : vous êtes libre de faire évoluer votre forfait selon vos besoins, et sans changer de carte SIM. Si vous avez opté pour un forfait 20 Go au mois de septembre, il est tout à fait possible de passer à un forfait 120 Go en octobre. Il suffit de recharger sa carte SIM avec l’offre de son choix une fois les 30 jours de validité passés.

Le forfait 20 Go à 5,99 euros : petit, mais costaud

Contre 5,99 euros seulement, Lycamobile vous propose un forfait de 20 Go de données à utiliser en France, pendant 30 jours, et à renouveler (ou non) selon vos envies. Une enveloppe qui se situe juste au-dessus de la moyenne des données consommées par les Français, mesurée à 15 Go par mois selon l’ARCEP. Il comprend également :

20 Go de données en haut débit dont 5,55 Go disponibles en Europe

appels et SMS illimités vers tous les mobiles français (300 minutes d’appel, et 250 SMS par jour)

L’offre est compatible avec la technologie 5G, assurant ainsi une connexion ultra-rapide pour les détenteurs de smartphones compatibles.

250 Go à 18,99 euros : le forfait Lycamobile le plus imposant

Lycamobile propose à ses nouveaux clients un généreux forfait pour 18,99 euros par mois seulement. Il contient :

250 Go de données internet en haut débit dont 17,6 Go disponibles en Europe ;

les appels et SMS illimités vers tous les mobiles français ;

la compatibilité eSIM ;

la compatibilité 5G.

Comment passer chez Lycamobile et conserver son numéro de téléphone ?

Pour changer de forfait et passer chez Lycamobile sans changer de numéro, le processus est très simple et se déroule en deux étapes principales. Il vous suffit d’abord de composer le 31 79 depuis votre mobile pour obtenir votre RIO. Ce numéro est accessible gratuitement et vous permettra de recevoir votre RIO par SMS.

Deux options pour finaliser votre passage chez Lycamobile sont ensuite à votre disposition :