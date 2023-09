Un forfait mobile sur-mesure à petit prix ? Voici la proposition unique de cet opérateur

Éviter les forfaits mobiles aux tarifs exorbitants est un bon moyen de limiter l’impact de la rentrée sur nos économies. Et pour ce faire, la meilleure solution est de se tourner vers les offres flexibles comme celles proposées par Prixtel.

L’expertise de Prixtel dans les forfaits flexibles a permis à l’opérateur de devenir un acteur incontournable sur le marché français des télécom. Il faut dire que l’opérateur ne manque pas une occasion de proposer des offres très accessibles et qui répondent vraiment aux besoins de ses abonnés. On en veut pour preuve le forfait Oxygène.

Il faut dire qu’il s’agit d’une offre mobile bien pensée. Elle donne accès à 30 Go de data 4G/4G+ par mois pour seulement 7,99 euros. Sans oublier qu’on se retrouve face à un forfait sans engagement. Mais, sa véritable originalité réside dans les différents paliers qu’il propose. En effet, l’offre Oxygène peut faire évoluer la quantité de données mobiles accessibles chaque mois, pour s’adapter aux différents usages.

La juste enveloppe au juste prix

Dans sa formule de base, le forfait Oxygène propose jusqu’à 30 Go de données mobiles mensuelles. Une enveloppe qui représente plus du double de ce que chaque Français consomme en moyenne par mois (selon l’Arcep). De quoi naviguer allègrement sur le web, regarder moult vidéos sur les réseaux sociaux ou partager sa connexion sans se retrouver à court de données au milieu du mois.

Prixtel permet aussi d’utiliser jusqu’à 15 Go de données en itinérance aussi bien en Europe que dans les DOM. Bien entendu, ce forfait met à disposition les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM en local et vers la France. Les appels en VoWiFi sont également de la partie.

En allant à l’essentiel, le forfait Oxygène déploie toute sa force : un prix bas. Il est ainsi facturé à 7,99 euros par mois. Et ce sans que son tarif double au bout d’un an comme bon nombre d’offres concurrentes. Une stratégie qui lui permet de rivaliser sans peine face à des forfaits vendus plus cher.

Une flexibilité à toute épreuve

D’un mois sur l’autre, nos besoins en termes de données mobiles sont susceptibles d’évoluer. Il se peut que l’on binge-watch un peu trop de contenu en streaming ou que l’on ait besoin de partager sa connexion sur la durée à cause d’une panne de box Internet.

C’est là qu’intervient le système de palier du forfait Oxygène. Ce dernier peut grimper automatiquement au palier suivant, et ainsi fournir une enveloppe de données mobiles plus importante. Trois paliers tarifaires sont disponibles :

Bien entendu, en cas d’usage restreint le mois suivant, le forfait Prixtel retourne au premier palier. L’usager est donc assuré de ne payer que ce qu’il consomme.

Un opérateur qui s’intéresse à l’environnement

Les émissions carbones émises par la gestion des forfaits mobile sont l’une des préoccupations de Prixtel. S’il est difficile de calculer à court terme le taux réel de ces émissions, l’opérateur n’a pas attendu pour tenter de les compenser en replantant des forêts sur le territoire français afin d’aider à la transformation du CO2 en oxygène. Ainsi, en 2022, c’est notamment une nouvelle forêt de 35 000 arbres qui a été créée dans le Centre-Val de Loire.