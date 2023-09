Avec ce forfait mobile, Bouygues Telecom fait une fleur à votre porte-monnaie

Dans un contexte inflationniste, lorsque les prix s’envolent, la moindre économie compte. Cela signifie-t-il pour autant qu’il faille se priver ? Pas forcément. En proposant un forfait avec une enveloppe de data plus que correcte à moins de 10 euros, Bouygues Telecom joue la carte de l’efficacité, et fait un pas en direction des ménages.

Comment économiser ? Une question que de nombreux Français se posent sans doute en ce moment après avoir jeté un œil à leur ticket de caisse ou à la dernière facture d’électricité. Une des solutions possibles dans ce genre de cas consiste à réduire les dépenses non essentielles, ce qui se traduit généralement par la suppression de loisirs ou de sorties. Un choix logique, mais qui n’est pas sans impact sur le moral…

Un autre choix consiste à multiplier les petites économies en réduisant certains postes de dépenses, comme l’abonnement téléphonique. Est-il nécessaire d’avoir un forfait avec 200 Go de data lorsque la consommation française moyenne tourne autour de 15 Go ? Avec son forfait B&You 40 Go à 9,99 euros par mois, Bouygues Telecom vous permettra d’économiser quelques euros chaque mois sans pour autant avoir besoin de faire des concessions.

Que propose le forfait sans engagement B&You 40 Go ?

Avec ce forfait, Bouygues Telecom vise l’efficacité. Cette offre sans engagement propose tout ce que l’on peut attendre un bon forfait mobile en 2023 avec chaque mois la possibilité de profiter :

d’appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

d’appels, SMS et MMS illimités vers et depuis les DOM et l’Europe ;

d’une enveloppe de data comprenant 40 Go, dont 16 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

En optant pour ce forfait, vous bénéficiez de la qualité du réseau Bouygues Telecom, qui couvre actuellement 99 % de la population et 95 % du territoire national. Côté performance, il affiche de jolis résultats à en croire les dernières données de l’ARCEP avec un débit descendant moyen à 55 Mb/s et un débit montant moyen à 13 Mb/s, ce qui le place dans la moyenne haute des opérateurs.

Sachez enfin que ce forfait B&You 40 Go est un forfait sans engagement et sans surprise. Comprenez par là que vous pourrez stopper votre abonnement quand bon vous semble et que vous n’aurez aucune surprise au niveau du prix. Que ce soit demain ou dans un an, vous paierez toujours le même tarif mensuel, soit 9,99 euros (si vous ne prenez aucune option supplémentaire).

Quelles sont les options proposées sur ce forfait ?

Pour agrémenter et personnaliser votre forfait, Bouygues Telecom vous propose quelques options. Vous pourrez par exemple choisir de passer votre forfait en 5G contre 3 euros par mois en plus sur la facture (soit 12,99 euros au total). Ou bien souscrire au service B.tv qui vous donne accès à 70 chaînes de TV sur votre mobile pour 6 euros par mois.

Bouygues Telecom vous propose même un tarif groupé à 4 euros par mois, avec sa formule Services Max. De quoi bénéficier de la 5G, de l’accès à B.tv et surtout, d’avoir accès à l’assistance+ de l’opérateur.

Et si vous décidez de souscrire à ce forfait pour l’un de vos enfants, Bouygues vous propose deux options supplémentaires. Un contrôle parental renforcé, Qustodio, pour 5 euros par mois (et le premier mois offert), qui permet entre autres de :

vérifier comment votre enfant utilise son smartphone et les sites qu’il fréquente ;

de définir un temps maximal de surf sur internet (par jour et par semaine) ;

de gérer des plages d’utilisation pour éviter qu’il ne s’en serve la nuit par exemple ;

de limiter, voire bloquer, l’accès à certains sites ou applications.

Comment souscrire au forfait B&You 40 Go de Bouygues Telecom ?

Il s’agit sans doute de la partie la plus simple de l’opération. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Bouygues Telecom (en suivant ce lien par exemple) et d’y choisir le forfait B&You 40 Go. Afin de vous simplifier la vie, choisissez l’option de conservation du numéro de téléphone et fournissez votre RIO (après l’avoir obtenu au 3179). C’est Bouygues Telecom qui prendra alors le relais et se chargera de faire les démarches nécessaires à l’activation de votre nouvelle ligne, ainsi qu’à la résiliation de votre précédent abonnement.

Sachez aussi qu’en ce moment, l’opérateur vous profiter d’une offre spéciale qui fait descendre le prix de la carte SIM triple découpe à 1 euro (au lieu de 10 euros en temps normal). Une petite économie supplémentaire qui fait toujours plaisir.

Combien coûte le forfait sans engagement B&You 40 Go ?

Le prix, c’est la très bonne nouvelle de cette offre sans engagement B&You 40 Go. Bouygues Telecom a décidé de faire une fleur à votre porte-monnaie en fixant le tarif de ce forfait à 9,99 euros par mois, pour peu que vous ne preniez pas d’options supplémentaires. Un prix tout à fait raisonnable pour cette offre très complète, adaptée à la consommation de la plupart des Français.

Et si vous cherchez un forfait avec plus de data, sachez que B&You propose aussi une version 130 Go (avec 5G incluse) à 15,99 euros par mois, ou un forfait 200 Go (là encore avec les 5G) à 19,99 euros par mois. Un forfait 5 Go proposé à 4,99 euros par mois, parfait pour les petits consommateurs de data, vient compléter les offres du moment de B&You.