Simple et efficace, ce forfait mobile 100 Go est à tout petit prix

Pour se démarquer de la concurrence, Syma va droit au but en proposant un forfait mobile 100 Go à 9,99 euros par mois. C'est tout simplement l'un des meilleurs rapports qualité-prix de ce mois de septembre.

Avec la rentrée, les opérateurs inondent le marché de forfaits mobiles, tous bardés d’options parfois inutiles pour faire gonfler la facture. Si vous cherchez une offre simple et efficace, il est possible de se tourner vers une valeur sûre. Syma en est une. Le MVNO propose ainsi en ce moment « Le neuf », un forfait sans engagement qui garantit 100 Go de données mobiles par mois pour 9,99 € mensuels, sans engagement. Difficile de trouver mieux avec autant de data.

100 Go pour 9,99 €/mois : ce forfait va à l’essentiel

La principale raison d’être d’un forfait mobile est la communication. Sur ce point, « Le neuf » fait un sans-faute en donnant accès illimités aux appels, SMS et MMS depuis la France, les DOM et l’Union européenne. L’assurance de rester en contact avec ses proches même lors d’un déplacement professionnel au sein de l’union.

Ceci dit, c’est surtout sur son enveloppe de données mobiles qu’aujourd’hui un forfait se démarque. Avec « Le neuf », Syma livre 100 Go de données 4G à ses abonnés tous les mois. Une quantité généreuse qui permet non seulement de naviguer sur le web sans contrainte, mais aussi de regarder jusqu’à 155 heures de contenus en streaming (si vous avez 6,5 jours à passer non-stop devant Netflix, par exemple). Il est même possible de partager sa connexion pendant plusieurs jours en cas de panne d’une ligne Internet fixe. 10 Go de données peuvent même être utilisés en itinérance en Europe.

Syma s’appuie sur le réseau mobile de SFR. C’est la garantie que sa couverture 4G couvre près de 99 % de la population française, avec des débits descendants qui peuvent aller jusqu’à 500 Mbits/s.

Un prix plancher

L’avantage indéniable du forfait « Le neuf » sur ses concurrents est son prix. Syma facture ainsi 9,99 euros par mois et pas un centime de plus. En cette rentrée chargée, nous sommes face à l’une des offres les plus abordables du moment.

Il s’agit également d’un forfait sans engagement. Cela permet une gestion simplifiée de la durée de son abonnement. Et ce sans surcoût.

Les autres forfaits de Syma

Si vous jugez la prestation offerte par « Le neuf » est trop ou pas assez généreuse selon vos besoins, Syma propose trois autres forfaits : « Le six », « Le treize » et « Le dix-neuf ».

« Le six » s’adresse à celles et ceux qui ont besoin d’un forfait mobile principalement pour téléphoner. Son enveloppe offre 20 Go (dont 7 Go à l’international). Il est facturé 6,99 euros mensuels.

« Le treize » est destiné aux gros consommateurs de données mobiles. C’est pourquoi il donne accès à 150 Go de données par mois, dont 13 Go utilisables en itinérance en UE et dans les DOM. Mieux, il s’appuie sur le réseau 5G de SFR, afin de fournir un bien meilleur débit. Le tout pour un prix calé à 13,99 euros par mois.

Enfin, « Le dix-neuf » se positionne comme le forfait premium du quatuor. 210 Go de données mobiles, 5G, 25 Go de données en itinérance, « Le dix-neuf » ne lésine pas sur la qualité de ses services. Une offre mobile qui affiche un prix de 19,99 euros par mois.

Souscrire facilement au forfait 100 Go de Syma

Comme toujours, souscrire à un forfait mobile chez Syma est simple comme bonjour. Par exemple, pour « Le neuf », il suffit de se rendre sur le site de Syma. L’opérateur s’occupe ensuite de toutes les démarches de résiliation et d’ouverture de la nouvelle ligne. Lors de la souscription, il est possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO. Enfin, le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.