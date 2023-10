La nouvelle gamme Xiaomi 13T et 13T Pro est déjà à prix réduit chez cet opérateur

À peine arrivée, la gamme Xiaomi 13T est déjà à prix réduit. Et c’est du côté de chez Bouygues Telecom que ça se passe puisque l’opérateur propose ces très bons smartphones à partir de 1 euro (+ 6 €/mois pendant 24 mois) avec son forfait 200 Go.

Présenté au monde en septembre dernier, il n’a fallu qu’un petit mois aux Xiaomi 13T et 13T Pro pour voir leur prix fondre comme neige au soleil. Loin d’être due à une erreur ou une mauvaise cuvée de smartphone, cette baisse de tarif s’explique avec le forfait mobile Avantages Smartphone de Bouygues Telecom.

En effet, en marge de son offre 200 Go, l’opérateur permet d’obtenir le Xiaomi 13T à 1 euro (+ 6 €/mois pendant 24 mois) ou le Xiaomi 13T Pro à 149,90 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois). Des prix bien en deçà de ce que peut coûter les smartphones nus. Mieux, si un accessoire Xiaomi telle qu’une coque, des écouteurs ou encore une montre connectée est prise en accompagnement, il est possible de profiter d’une ODR allant jusqu’à 100 euros.

Le Xiaomi 13T à 1 euro (+ 6 €/mois pendant 2 ans)

Avec cette nouvelle génération, Xiaomi montre une fois encore tout son savoir-faire en matière de rapport qualité-prix. D’autant plus lorsque l’on sait que le constructeur ne mise nullement sur des technologies vieillissantes mais bel et bien sur des caractéristiques haut de gamme. Et le Xiaomi 13T en est le parfait exemple.

Son magnifique design s’appuie sur un dos en verre ou un cuir vegan bleu, avec des bordures plates qui rendent la prise en main très agréable. Xiaomi est aussi parvenu à rendre ses smartphones plus solides avec l’arrivée de la certification IP68. Un soin tout particulier a été apporté à l’écran puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces. Sa définition Full HD+ profite d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui rend le téléphone très appréciable en jeu.

C’est surtout au niveau de la photo que Xiaomi a concentré ses efforts cette année. Ainsi, le Xiaomi 13T jouit d’un trio de caméras conçues par Leica, avec notamment l’arrivée d’un téléobjectif. Le Xiaomi 13T peut donc prendre des photos très nettes et précises quelle que soit la distance. Sous le capot, on trouve un processeur Dimensity 8 200 Ultra et 12 Go de RAM au maximum. Une configuration puissante et alimentée par une batterie de 5 000 mAh. Cette dernière est compatible avec la charge rapide 67 W.

Le Xiaomi 13T voit son prix fondre s’il accompagne un forfait 200 Go. Il passe ainsi à 1 euro (+ 6 €/mois pendant 24 mois) soit un total de 145 euros au lieu de 649 euros nu.

Le Xiaomi 13T Pro à 149,90 euros (+ 8 €/mois pendant 2 ans)

Version musclée de la gamme, le Xiaomi 13T Pro partage de nombreuses similitudes avec le Xiaomi 13T Pro. Son design est identique à celui du Xiaomi 13T, de même que son écran ou sa configuration photo.

Pour autant, le Xiaomi 13T Pro est loin d’être une copie carbone de son petit frère. Il troque son processeur contre une puce MediaTek Dimensity 9200+ et pousse ses capacités à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Une fiche technique qui lui permet de faire tourner tous les jeux 3D, comme Genshin Impact, avec les graphismes à fond à 60 fps.

Autre différence de taille : l’endurance. Si la batterie culmine ici aussi à 5 000 mAh, sa compatibilité avec la charge rapide s’améliore puisqu’elle supporte la Smart HyperCharge de 120 W. Concrètement, il ne faut que 20 minutes au 13T Pro pour récupérer toute son énergie.

Normalement vendu 899 euros, le Xiaomi 13T Pro dégringole à 149,90 euros (+ 8 € / mois pendant 24 mois) chez Bouygues Telecom, en prenant un forfait mobile 200 Go. Soit un total de 341 euros.

Le forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom

Le forfait mobile de Bouygues avec Avantage Smartphone donne accès à 200 Go de données mobiles 5G tous les mois. Il est même possible d’en utiliser 100 Go au sein de l’Europe. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe. L’option multi-SIM est également de la partie pour équiper un second appareil comme un PC portable ou une tablette.

Le forfait Bouygues Telecom 200 Go est facturé 31,99 euros par mois pendant un an puis 44,99 euros mensuels. Il demande un engagement minimal de 2 ans.