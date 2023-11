Ce forfait a juste ce qu’il faut de data pour la majorité des Français

Marre de débourser 10, 15, voire 20 euros par mois pour votre forfait mobile ? Et si vous réduisiez votre facture en trouvant un forfait plus adapté à vos besoins réels ? C’est en substance ce que propose Prixtel avec son forfait Le petit.

Avez-vous réellement besoin de 40, 60 ou 100 Go de data mobile chaque mois ? Si vous jetez un œil à votre consommation, vous vous rendrez probablement compte que non. Selon les données recueillies par l’Arcep début 2023, les Français consomment en moyenne 15 Go de data par mois, ce qui rend la plupart des forfaits actuels inadaptés à la consommation du grand public. Et cela n’est pas anodin.

Au-delà du fait que vous êtes sans doute loin de consommer toute la data qui vous est allouée chaque mois, cela signifie surtout que vous payez pour un forfait inadapté à vos besoins réels. Si vous cherchez un forfait plus en adéquation avec votre consommation, pourquoi ne pas regarder du côté de Prixtel ? Avec Le petit, l’opérateur propose un forfait disposant de 10 à 30 Go chaque mois, à partir de 6,99 euros. Une bonne manière d’ajuster votre consommation sans jeter de l’argent par les fenêtres.

De 10 à 30 Go : une enveloppe de data qui s’ajuste à vos besoins du moment

Vous ne le savez peut-être pas, mais la spécificité des forfaits proposés par Prixtel réside dans leur très grande flexibilité et surtout, leur capacité à s’adapter aux besoins de celui qui les utilise. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, à savoir le forfait Le petit, l’offre de base embarque une enveloppe de 10 Go. Cette dernière est toutefois susceptible de passer à 20 ou 30 Go lorsque le besoin s’en fait sentir, en échange d’une légère hausse de la facture :

si vous consommez 10 Go ou moins, votre facture ne bouge pas et vous ne payez que 6,99 euros par mois ;

si vous consommez entre 10 et 20 Go, la facture augmente de 2 euros, et passe donc à 8,99 euros ;

si vous consommez entre 20 et 30 Go, 2 euros supplémentaires viennent gonfler l’addition pour un total de 10,99 euros.

Toute l’ingéniosité de ce système réside dans le fait que cette augmentation de l’enveloppe de data (et de la facture) n’est pas définitive. Le mois suivant, votre offre retourne à son état initial, tout comme votre facture. Un système simple, transparent et parfait lorsque l’on a besoin de quelques Go supplémentaires au débotté.

Quelles sont les prestations offertes par le forfait Prixtel Le petit ?

Au-delà de la flexibilité propre aux offres de Prixtel, ce forfait propose tout ce que l’on peut attendre d’un forfait complet mobile en 2023. Côté téléphonie, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, mais aussi dans l’Union européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS depuis ces zones vers la France sont aussi inclus, ce qui est toujours bon à prendre lorsque l’on est amené à voyager.

Côté data, et comme nous l’avons déjà vu, Le petit dispose d’une enveloppe de 10 Go qu’il est possible d’étendre à 20 ou 30 Go selon les besoins. Jusqu’à 15 Go peuvent être utilisés durant vos déplacements en UE ou dans les DOM. Diverses options viennent compléter gratuitement ce forfait, comme le blocage des numéros surtaxés, la messagerie vocale visuelle pour iPhone, ou bien encore les appels Wifi et 4G.

Et s’il fallait un argument supplémentaire pour vous convaincre de passer chez Prixtel, sachez que l’opérateur est aussi porteur de valeurs fortes. Engagé en faveur de l’environnement, ses forfaits visent la neutralité carbone. Comment ? En compensant les émissions liées à son activité et à celles de ses usagers. Pour ce faire, Prixtel replante régulièrement des arbres et vient prêter main-forte à des associations (Eco Tree, Run for the Planet, Save la Mermaid) pour réaliser leurs projets.

Ce forfait engagé (mais sans engagement) est actuellement proposé au tarif de 6,99 euros par mois pour 10 Go. 10 euros vous seront demandés au moment de l’inscription afin de couvrir le coût et la livraison de votre nouvelle carte SIM.

Besoin de plus de data ou de 5G ? Découvrez les autres forfaits Prixtel

Si vous estimez que Le petit n’est pas un forfait qui correspond à vos besoins et à vos usages, l’un des autres forfaits proposés au catalogue de Prixtel pourrait vous intéresser. Des offres variées qui bénéficient, elles aussi, de la flexibilité de l’opérateur.

Le grand : proposé à partir de 11,99 euros par mois pour maximum de 15,99 euros, ce forfait sans engagement vous propose une enveloppe de data s’échelonnant de 100 à 160 Go. Il bénéficie aussi d’une option 5G si vous le souhaitez.

proposé à partir de 11,99 euros par mois pour maximum de 15,99 euros, ce forfait sans engagement vous propose une enveloppe de data s’échelonnant de 100 à 160 Go. Il bénéficie aussi d’une option 5G si vous le souhaitez. Le géant : comme son nom l’indique, c’est le forfait le plus imposant de chez Prixtel. Lui aussi sans engagement, il offre entre 150 et 250 Go selon vos besoins pour un tarif qui débute à 14,99 euros par mois. La 5G est comprise dans le forfait et vous bénéficiez de 25 Go en roaming.

comme son nom l’indique, c’est le forfait le plus imposant de chez Prixtel. Lui aussi sans engagement, il offre entre 150 et 250 Go selon vos besoins pour un tarif qui débute à 14,99 euros par mois. La 5G est comprise dans le forfait et vous bénéficiez de 25 Go en roaming. Oxygène : si vous cherchez un forfait abordable avec un peu plus de data que n’en propose Le petit, le forfait Oxygène est fait pour vous. Son enveloppe de data débute à 40 Go pour un maximum de 80 Go, et son tarif oscille lui entre 8,99 et 12,99 euros.

Tous ces forfaits sont bâtis sur le même modèle que Le petit, et incluent donc les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, dans l’UE et dans les DOM. Quant à la data, 15 Go (25 Go pour le forfait Le géant) issus de votre enveloppe peuvent être utilisés durant vos déplacements en Union européenne et dans les DOM.