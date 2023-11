Ce forfait mobile 80 Go qui profite du réseau Orange est à tout petit prix

Pour une durée limitée, Lebara propose une offre exclusive à ses nouveaux clients : 80 Go de données pour moins de 10 euros. Il s'agit de l'une des meilleures offres actuellement disponibles sur le marché.

Rares sont devenus les bons forfaits mobiles à moins de dix euros. Qu’à cela ne tienne, Lebara vient contrecarrer les offres de la concurrence en proposant un généreux forfait de 80 Go à 9,99 euros seulement. Mieux, ce forfait sans engagement est renouvelé automatiquement tous les mois si vous le souhaitez. Qui dit mieux ?

Un forfait généreux à prix quasi imbattable

Dans le petit paysage des cartes SIM prépayées, rares sont les opérateurs qui proposent le renouvellement automatique d’un mois sur l’autre. Habituellement, il faut recharger son forfait à la fin du mois, au risque de ne plus profiter des avantages disponibles lors de la première souscription.

Lebara se place, lui, à contre-courant de cette tendance et propose le renouvellement automatique du forfait d’un mois sur l’autre, au même prix, comme le ferait un opérateur traditionnel. Ainsi, vous pouvez profiter d’un forfait à 9,99 euros presque imbattable sur le marché actuel.

Que comprend le forfait Lebara 80 Go à 9,99 euros par mois ?

Pour moins de 10 euros, l’opérateur propose une palette de caractéristiques intéressantes :

les appels et les SMS sont illimités vers la France ;

le renouvellement tous les 30 jours (automatique ou non) ;

5 Go en itinérance depuis l’UE et les DOM ;

la carte SIM gratuite ;

1 Go supplémentaire offert le 1ᵉʳ mois.

Pour compléter cette offre, Lebara propose à ses clients de profiter du réseau Orange, classé premier par l’ARCEP en termes de qualité de réseau. L’opérateur assure par ailleurs que son accès au réseau n’est pas bridé et que ses clients profitent de la même qualité de réseau qu’un client Sosh ou Orange. Autre avantage et non des moindres, la carte SIM ne coute rien, et la livraison non plus. En souscrivant à votre offre, vous ne paierez donc que 9,99 euros le premier mois. Et c’est tout.

À chaque profil son forfait

Chacun consomme son enveloppe de données différemment, et ça Lebara y a aussi pensé. Le MVNO propose en effet, outre son forfait 80 Go, bien d’autres offres adaptées à tous les besoins.

Allant de 5,99 euros à 18,99 euros, les enveloppes données vont des plus raisonnables avec 20 Go aux plus étoffées avec 200 Go. Vous pouvez ainsi choisir entre :

Lebara applique par ailleurs les mêmes avantages que son forfait 80 Go : un accès au réseau Orange, un renouvellement automatique si souhaité, une carte SIM avec livraison gratuite et 1 Go supplémentaire offert le premier mois.

Comment souscrire à un forfait Lebara ?

Vous êtes convaincu ? Pour changer de forfait et passer chez Lebara, rien n’est plus simple. Il vous suffit pour cela d’ajouter le forfait convoité à votre panier, indiquer si vous désirez conserver votre numéro actuel, fournir votre numéro RIO si tel est le cas, et payer le premier mois de forfait. Et c’est tout. Une fois les démarches effectuées, il ne vous reste plus qu’à attendre entre 3 et 5 jours ouvrés de recevoir par lettre suivie votre nouvelle SIM pour activer votre tout nouveau forfait.