Avec ce forfait mobile 5G, vous ne vous retrouverez pas à court de données

Derrière un prix abordable, “Le douze” de Syma cache une enveloppe de données mobiles particulièrement généreuse. Ce ne sont pas moins de 150 Go en 5G qui sont fournis tous les mois, une quantité qui permet de ne pas être à court de données au bout d’une semaine.

Dix fois la consommation française moyenne de données mobiles mensuelles. Voilà ce que livre Syma tous les mois avec son forfait « Le douze ». Avec l’avantage de ne pas multiplier par dix la facture moyenne d’une offre mobile au sein de l’Hexagone.

Eh oui, pour à peine 12,99 euros par mois, Syma donne accès à 150 Go de données mobiles. En 5G qui plus est. Un forfait très généreux qui a le luxe d’être sans engagement.

Un forfait sans concession

À contrepied des acteurs classiques du marché, Syma muscle son jeu en proposant un forfait 5G massif ET accessible. Tous les mois, l’abonné accède avec « Le douze » à 150 Go de données 5G. Une colossale enveloppe qui permet de visionner jusqu’à 232 heures de films et séries en streaming. Le tout dans une excellente qualité grâce à l’impressionnant débit de la 5G.

Une telle quantité de données mobiles offre la possibilité de partager sa connexion à plusieurs reprises et pendant de longues heures, sans se retrouver à sec le 15 du mois. Les globe-trotters peuvent même utiliser 20 Go de données mobiles en itinérance lors de leurs voyages en Europe.

« Le douze » s’appuie sur les réseaux 4G et 5G de SFR. Autant dire que 99 % de la population française est couverte par les forfaits Syma. Généreux, « Le douze » l’est aussi dans ses services de communication. Il donne effectivement accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne.

La 5G au prix de la 4G

Avec « Le douze », Syma prouve qu’un forfait 5G peut coûter moins de 15 euros. Celui-ci affiche une facture de 12,99 euros par mois, une rareté sur ce type d’offre mobile.

Mieux, ce forfait est sans engagement. Libre à l’utilisateur de gérer la durée de son abonnement comme il l’entend, sans le moindre surcoût.

Des forfaits pour tous les goûts

Si « Le douze » ne correspond pas aux besoins de certains, ceux-ci peuvent se rabattre sur l’un des quatre autres forfaits de Syma.

« Le sept » est le plus petit forfait de Syma. Avec une enveloppe de 20 Go (dont 8 Go à l’international), il n’est facturé que 7,99 euros par mois.

« Le neuf » est ce qui se rapproche le plus d’un forfait classique, avec en sus un très bon rapport qualité-prix. 60 Go de données sont mis à disposition de l’abonné tous les mois, dont 10 Go utilisables en itinérance. Le tout pour 9,99 euros par mois.

« Le onze » se place comme une bonne porte d’entrée à la 5G. Avec 130 Go de données mobiles, dont 15 Go en itinérance, il couvre largement les besoins des internautes et autres amoureux des réseaux sociaux. Surtout que son prix de 11,99 euros par mois le rend plus abordable que certains forfaits 4G.

Enfin, « Le dix-neuf » est le forfait le plus généreux de Syma. Il assure 250 Go de données mobiles en 5G tous les mois, dont 25 Go à utiliser au sein de l’UE et des DOM. Un forfait facturé 19,99 euros par mois.

Comment souscrire au forfait 150 Go de Syma ?

Pour souscrire au « douze », il suffit de se rendre sur le site de Syma. L’opérateur s’occupe de toutes les démarches de résiliation. Il est bien entendu possible de conserver son ancien numéro. Pour cela, il suffit de fournir son code RIO lors de la souscription. Sans oublier que le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.