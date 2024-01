Ce forfait mobile ne vous demande (presque) rien, mais vous donne tout

Pas de RIB, pas de contrat, pas d’engagement : pas de doute, Lebara est l’un des opérateurs les moins contraignants du marché. Cela ne l’empêche pas d’être généreux, comme le prouve son forfait 80 Go.

Est-il possible d’aller plus loin que le sans engagement pour laisser une liberté totale au consommateur quant à la gestion de son abonnement téléphonique ? Avec sa nouvelle génération de cartes prépayées, Lebara répond par l’affirmative.

« Nouvelle génération », car loin des cartes standards, donnant bien souvent accès à un service minimum, les puces de Lebara n’ont rien à envier aux enveloppes data des forfaits mobiles classiques. Ainsi, sa nouvelle carte prépayée donne accès à 80 Go de données mobiles pour 9,99 euros. Avec l’avantage de ne nécessiter aucun contrat, ni même de RIB pour la facturation. De quoi ravir celles et ceux qui ont peur de l’engagement ou de laisser une trace.

Un forfait qui joue dans la cour des grands

À mille lieues d’être une offre bas de gamme, le forfait prépayé de Lebara propose un rapport qualité-prix inédit. En donnant accès à 80 Go de données mobiles 4G, ce forfait permet de ne pas se retrouver à court de données mobiles au milieu du mois, tout en bénéficiant d’un excellent débit. Car oui, il repose sur le réseau d’Orange, qui couvre 99 % de la population française avec un débit 4G culminant à 150 Mbit/s.

Une quantité de data généreuse donc, qui concrètement permet de regarder jusqu’à 124 heures de contenu en streaming tous les mois, ou de partager sa connexion lors d’un déplacement

Malgré un prix bas, les services de communication ne sont pas en reste. Ce forfait mobile garantit les appels et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine. Les voyageurs profitent également de 5 Go de données mobiles à utiliser en Europe et dans les DOM.

Une liberté totale

Plus qu’au travers de ses différents services, le forfait 80 Go de Lebara se démarque de la concurrence par la grande liberté qu’il laisse aux consommateurs. Là où forfait classique demande au minimum un lien par contrat ainsi qu’un RIB, les cartes prépayées, elles, ne requièrent aucun engagement, aucune donnée bancaire à fournir ni même de contrat à signer.

L’usager reçoit ainsi une carte SIM valable pendant 30 jours, pouvant être renouvelée automatiquement. La liberté est donc totale puisque le client décide chaque mois de prolonger ou non son forfait.

Combien coûte le forfait 80 Go de Lebara ?

Étant un forfait misant avant tout sur un bon rapport qualité-prix, l’offre 80 Go de Lebara ne pouvait pas afficher un tarif de 15 ou 20 euros. C’est pourquoi l’opérateur facture son forfait 9,99 euros pour 30 jours. Mieux, la production et l’envoi de la carte SIM sont gratuits. La livraison de la carte, elle, se fait dans 48 heures suivant la souscription.

Enfin, prolonger son forfait est simple comme bonjour. Une application mobile, Mylebara (disponible sur iOS et Android) est disponible afin de suivre sa consommation à tout moment et de recharger son forfait sur la carte SIM envoyée. Il est également possible de recharger depuis le site officiel de l’opérateur, ou par SMS. Et n’oublions pas que Lebara est présent dans plus de 10 000 points de vente en France, tels que les bureaux de tabac ou les épiceries.