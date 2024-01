L’année démarre fort avec ce forfait mobile 5G à petit prix

Commencer 2024 en économisant : voilà une bonne résolution facile à tenir. En effet, Bouygues Telecom propose un nouveau forfait 130 Go qui ne grève pas notre précieux pécule.

En proposant une offre 5G généreuse au même prix qu’un abonnement 4G traditionnel, Bouygues Telecom livre déjà l’un des meilleurs forfaits mobiles de l’année.

Tout ce qu’on est en droit d’attendre y est : une large enveloppe de données mobiles pour tous les usages, un débit sacrément rapide, la communication en illimitée et une absence d’engagement. Le tout pour seulement 13,99 euros par mois.

De la 5G à foison

En 2024, se retrouver à court de données mobiles le 15 du mois est inenvisageable. Surtout avec le nouveau forfait en série spéciale de Bouygues. Avec 130 Go de données fournies tous les mois, il est à la fois possible de regarder une myriade de contenus en streaming (plus de 200 heures) et de partager allègrement sa connexion lors d’un déplacement ou d’une panne de box Internet. Il faut dire qu’une telle enveloppe représente près de 10 fois la consommation moyenne de données mobiles consommées par Français.

Un forfait généreux, donc, qui a en plus le mérite de reposer sur la 5G de Bouygues Telecom. Cette norme réseau assure un débit 10 fois supérieur à celui de la 4G, ce qui permet de télécharger des films et séries en quelques secondes seulement. D’autant que les réseaux 4G et 5G de l’opérateur couvrent actuellement 99 % de la population en France métropolitaine. Que ce soit en ville, à la campagne, en extérieur ou dans les transports en commun, les usagers profitent d’un très bon débit.

Ce forfait mobile donne également accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine. Les voyageurs profitent de 30 Go de données en itinérance à utiliser en Europe, ainsi que des appels et SMS illimités vers les DOM et l’Europe.

La 5G devient enfin abordable

Pour Bouygues Telecom, les forfaits 5G ne doivent plus coûter plus cher que les offres 4 G. Et l’opérateur le prouve avec son forfait en série spéciale facturé 13,99 euros par mois. Un prix d’autant plus intéressant qu’il existe encore de nombreux forfaits 4G qui affichent un prix oscillant entre 15 et 20 euros.

De tels avantages auraient pu avoir pour contrepartie un engagement long d’un ou deux ans. Il n’en est rien. En effet, l’utilisateur est face à un forfait sans engagement, ce qui lui permet de gérer la durée de son abonnement comme il l’entend.

Une souscription rapide

Depuis plusieurs années maintenant, Bouygues Telecom se charge de toutes les démarches de résiliation et de changement d’opérateur. Lors de la souscription, renseigner son identifiant RIO (en composant le 3179) permet de conserver le même numéro de téléphone.

Outre le prix du mois d’abonnement, 10 euros supplémentaires seront demandés le premier mois pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert de ligne.