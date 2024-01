Ce forfait mobile permet de commencer l’année sans se ruiner

Le meilleur moyen de faire des économies toute l’année est encore de se tourner vers un forfait mobile abordable et sans engagement. Et en ce moment, c’est chez Syma que l’on trouve la perle rare.

Après un mois de décembre qui fait mal au porte-monnaie, nombreux sont celles et ceux qui profitent de janvier pour planifier leurs dépenses à venir, afin de préserver leurs économies. Au rang des dépenses qu’il est possible d’amoindrir se trouve le forfait mobile. Et chez Syma, un prix bas n’est pas synonyme de service minimum.

L’opérateur MVNO propose ainsi « Le neuf », un forfait sans engagement qui ne coûte que 9,99 euros par mois, mais qui propose une prestation digne des plus grands. À l’année, cela représente moins de 120 euros dans son budget !

Tout ce qu’il faut où il faut

Enveloppe de données généreuse, communication illimitée, couverture quasi totale de la population… Tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait en 2024, « Le neuf » de Syma le fournit.

Tous les mois, ce ne sont pas moins de 80 Go de données mobiles 4G/4G+ qui sont fournis par Syma. Une abondance de data qui permet la navigation Web, le partage de connexion en cas de déplacement ou de panne Internet ou encore de regarder jusqu’à 124 heures de contenus en streaming. Le tout sans se retrouver à court de données au bout de cinq jours. Les nomades peuvent utiliser jusqu’à 10 Go de donnée en itinérance au sein de l’Europe.

Côté communication classique, « Le neuf » englobe les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. Pour assurer ses services, le forfait de Syma s’appuie sur le réseau mobile 4G/4G+ de SFR. Celui-ci garantit une couverture de 99 % de la population française, avec un débit pouvant culminer à 500 Mbit/s.

Un excellent rapport qualité-prix

Plus que ses services, c’est son prix qui fait du « Neuf » un forfait vraiment à part. Syma facture ainsi 9,99 euros par mois, un tarif qui en fait l’une des offres les plus abordables de l’année. Mieux, il s’agit d’un forfait sans engagement, ce qui assure une gestion simplifiée de la durée de son abonnement.

Le catalogue de Syma : 4 autres forfaits pour faire des économies

Si la prestation offerte par « Le neuf » est insuffisante au regard de certains besoins, ou au contraire trop généreuse, Syma propose quatre autres forfaits : « Le sept », « Le onze », « Le douze » et « Le dix-neuf ».

« Le sept » convient aux personnes qui ont besoin d’un forfait mobile principalement pour téléphoner. Les appels, SMS et MMS sont illimités et son enveloppe contient 30 Go (8 Go à l’international) de data. Il est facturé 7,99 euros mensuels.

« Le onze » se destine à celles et ceux en quête d’un forfait 5G abordable. Il donne accès à 130 Go de données 5G par mois, dont 15 Go utilisables en itinérance en UE et dans les DOM. Toujours basé sur le réseau de SFR, il fournit un bien meilleur débit qu’une offre 4G classique. Le tout pour 11,99 euros par mois.

« Le douze » se montre plus généreux que « Le onze ». Avec 150 Go de données mobiles, dont 20 en itinérance, il couvre largement les besoins des utilisateurs, que ce soit pour naviguer sur le web ou regarder une série depuis son smartphone. Une prouesse facturée 12,99 euros par mois.

Enfin, « Le dix-neuf » est le meilleur forfait du quintet. Avec ses 250 Go de données mobiles 5G, dont 25 Go de donnée en itinérance, il ne lésine pas sur la data. Un forfait ultra-généreux qui affiche un prix de 19,99 euros par mois.