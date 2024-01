Prix bas, 5G, TV illimitée : ce forfait mobile a tout ce qu’il faut

Avec sa nouvelle formule B&You, Bouygues assure aux utilisateurs l’accès à 100 Go de données mobiles en 5G, à un service client renforcé et à 70 chaînes de TV en illimité. Le tout pour moins de 15 euros par mois.

Plus qu’un simple forfait mobile. Voilà le qualificatif que l’on peut donner au nouveau forfait B&You de Bouygues Telecom. Un titre obtenu grâce au « service Max » mis en place par l’opérateur.

Une option qui permet aux abonnées de cette offre 100 Go de s’appuyer sur un service client réactif et attentif en cas de désagrément. Le « service Max » permet aussi de regarder près de 70 chaînes depuis son téléphone grâce à l’application B.tv. Cerise sur le gâteau, les utilisateurs jouissent du réseau 5G sans surcoût. Car oui, ce forfait très généreux conserve un prix sous la barre des 15 euros.

Un forfait qui ne fait pas les choses à moitié

L’intérêt principal d’un forfait mobile est de pouvoir s’en servir pour communiquer à loisir. Sur ce point, l’offre B&You excelle. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, les DOM et l’Europe. Rester en contact avec ses proches n’influe donc pas sur le prix du forfait ou la quantité de data disponible.

Pas que celle-ci ait quelque chose à craindre de quelques coups de fil, tant Bouygues Telecom se montre généreux avec son forfait B&You. Une enveloppe de 100 Go de données mobiles 5G est ainsi mise à disposition de l’abonné. Concrètement, il est possible de regarder 400 heures de contenu en streaming par mois sur une plateforme comme Netflix (en mode automatique). Il est bien entendu possible de partager sa connexion lors d’un déplacement ou d’une panne de box, sans se retrouver à court de données le 15 du mois. Pour ce qui est de l’itinérance, Bouygues Telecom fournit une enveloppe de 25 Go en Europe et dans les DOM.

Ce forfait 100 Go s’appuie sur les réseaux 4G et 5G de l’opérateur. Ceux-ci couvrent 99 % de la population en France métropolitaine. Cependant, avec la 5G, l’usager profite d’un débit 10 fois supérieur à celui de la 4G, avec une latence grandement réduite.

Un max de services

La véritable force de ce forfait B&You est l’étendue de ses services. La mise en relation avec le support client est simplifiée puisqu’elle passe aussi bien par un standard téléphonique que par l’application dédiée. En cas de doute ou de souci, l’abonné peut accéder à une FAQ complète ou discuter avec un conseiller.

Surtout, le forfait B&You 100 Go de l’opérateur donne accès à l’application B.tv. L’intérêt ? Offrir tous les avantages d’un décodeur TV, sans avoir à s’encombrer d’un boîtier. D’autant qu’elle fonctionne aussi bien sur un téléviseur connecté que sur un smartphone ou une tablette. Avec les bouquets de chaînes classiques et TNT, ce ne sont pas moins de 70 chaînes qui sont accessibles. L’utilisateur peut même jouir de certaines chaînes payantes, telles que BeIn Sport ou AdultSwim, pour quelques euros supplémentaires. Des chaînes dont la souscription est sans engagement, ce qui permet d’interrompre son abonnement à tout moment sans surcoût.

Bien entendu, son ergonomie a été pensée pour rendre agréable le visionnage depuis un smartphone. Les programmes regardés en direct peuvent se superposer sur d’autres applications. Il est aussi possible de contrôler le direct, afin de le mettre en pause, revenir en arrière ou avancer plus loin. Enfin, Bouygues Telecom donne accès au replay des chaînes pour rattraper un programme manqué.

Un prix contenu

Avec autant de services disponibles, on est habitué à débourser 20 ou 25 euros pour ce type de forfait. Pas chez Bouygues Telecom cependant puisque le coût de l’abonnement est calé à 13,99 euros par mois. Un tarif réellement avantageux, surtout lorsque l’on sait que ce forfait est sans engagement.

Une souscription simplifiée

En 2024, souscrire à un nouveau forfait mobile ne prend que quelques minutes. Toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont régis par Bouygues Telecom. Il est possible de conserver son ancien numéro lors de la souscription en fournissant son identifiant RIO.

Ensuite, il ne reste qu’à renseigner ses coordonnées et payer les 10 euros correspondant au coût de la carte SIM et sa livraison. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.