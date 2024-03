Vous avez prévu un voyage au Japon, mais vous souhaitez savoir comment vous allez pouvoir communiquer avec vos proches restés en France sans en payer le prix fort ? On vous donne ici nos recommandations.

Lors de la préparation d’un voyage, en particulier dans un pays non européen, certaines questions essentielles se posent : comment communiquer avec ses proches ? Comment avoir des données mobiles pour publier sur les réseaux sociaux, naviguer sur Internet et utiliser des applications en ligne sans subir une surfacturation sur les données d’itinérance, ou être tout simplement bloqué à cause de l’impossibilité de passer un appel ?

C’est particulièrement le cas au Japon où les communications peuvent vite devenir un gouffre financier si l’on ne s’y prépare pas en avance.

En fonction de son budget, de la durée de son séjour et de sa localisation, il existe divers moyens d’utiliser son smartphone pour communiquer. Il existe évidemment des forfaits mobiles ou des cartes prépayées, mais aussi d’autres solutions.

Communiquer depuis le Japon avec une carte prépayée : l’alternative au forfait classique

Une option plus économique consiste à acheter une carte SIM locale au Japon. Vous pouvez en trouver dans les aéroports, les magasins de télécommunications et surtout dans les Konbini, ouverts 24h/24 7j/7. Cela vous permettra d’utiliser un numéro de téléphone japonais et de bénéficier de tarifs locaux pour les appels et les données.

Les principaux opérateurs au Japon sont :

NTT Docomo

Softbank Mobile

Au Mobile

Vous pouvez aussi souscrire en ligne à l’un des nombreux opérateurs virtuels japonais comme Smash Mobile, Sakura Mobile ou Mobal, avec des tarifs plus bas que ceux des opérateurs mobile réguliers.

Une fois la carte SIM reçue et pour activer cette dernière, un simple appel ou une activation en ligne suffit. Parfois, l’opérateur peut demander des informations d’identification, telles qu’une adresse ou un numéro de passeport. Pas d’appels, ni de SMS et de MMS donc, mais la possibilité de conserver son numéro en communiquant via WhatsApp, Signal ou Telegram, en plus de pouvoir utiliser les applications de navigation GPS, qui seront sans doute bien utiles une fois sur place. Il faut en revanche s’assurer que son smartphone est bien compatible avec ce type de carte avant de souscrire à un forfait.

Certaines marques comme Airalo en font même leur spécialité avec des forfaits eSIM allant de 1 à 20 Go.

D’autres marques comme Holafly ou Hubigi proposent plusieurs forfaits eSIM (5 à 90 jours) avec un certain nombre de données mobiles ou même illimitées au Japon.

Nous avons nous-mêmes pu tester les services d’Holafly pendant un séjour aux États-Unis. Une expérience très positive dans l’ensemble.

Le Pocket Wi-Fi, l’autre alternative

Le Pocket Wi-Fi est l’une des solutions les plus couramment suggérées aux voyageurs en vue d’un séjour au Japon. Il s’agit d’une sorte de routeur 4G à emporter partout avec vous pendant toute la durée de votre séjour. Une fois allumé, il émet un signal Wi-Fi autour de lui, offrant ainsi la possibilité de bénéficier d’un réseau sécurisé et privé. Au Japon, où les forfaits Téléphonie + Data sont bien plus coûteux qu’en France ou en Europe, cet accessoire reste extrêmement utilisé. Le Pocket Wi-Fi présente d’ailleurs plusieurs avantages, tels que la possibilité d’être partagé entre plusieurs utilisateurs ou encore d’être utilisé sur tout type d’appareil.

En général, les agences de voyage ou les services ferroviaires proposent directement la location de Pocket Wifi pour des séjours de 8 jours, 15 jours, 30 jours ou même plusieurs mois. Les prix varient en fonction de la durée de location et du nombre de Go proposés.

Si vous prévoyez un voyage au Japon avec la location d’un pocket Wi-Fi depuis la France, vous aurez l’occasion de le récupérer à votre aéroport d’arrivée au Japon (Narita, Haneda, Kix…) ou le faire livrer directement à votre hôtel. En général, pour retourner le Pocket Wi-Fi, il suffit de le mettre dans l’enveloppe prépayée qui vous aura été fournie avec l’appareil, puis de l’insérer dans n’importe quelle boite aux lettres du Japon.

Les Pass international chez les opérateurs français

Si vous ne disposez pas d’un forfait valable à l’international, la moindre communication sous forme d’appel, de SMS ou de MMS peut vous coûter un bras. Il n’est pas rare que certains touristes se retrouvent avec des factures de plusieurs centaines, voire milliers d’euros comptabilisés en « hors forfait » pour quelques recherches sur internet, navigation sur les réseaux sociaux ou simplement en ouvrant son GPS ou en utilisant des applications locales qui peuvent être très utiles pour les transports ou les loisirs par exemple.

À titre d’exemple, avec un forfait mobile classique ne disposant pas du roaming au Japon, un seul Mo consommé est facturé 13,31 euros par Orange, soit environ 13 310 euros le Go ! Certains opérateurs comme Free facturent moins cher (15 cts/Mo), mais cela reste un prix prohibitif. Pour les appels, le prix est fixé à 2,90 euros la minute, 28 centimes le SMS et 1,10 euro le MMS. Les opérateurs peuvent même facturer la réception (Appels, SMS et MMS), il faut donc aussi étudier cet élément.

Pour éviter cela, les opérateurs proposent des « Pass » permettant d’utiliser son forfait actuel dans certains pays asiatiques, dont le Japon. Les prix varient en fonction des opérateurs. En plus d’éviter les frais de roaming, cela permet aussi de recevoir des appels et des SMS sans payer de frais (oui, cela peut aussi être facturé par l’opérateur).

Le meilleur forfait mobile sans engagement français pour communiquer depuis le japon

Le forfait 250 Go de Free à 19,99 euros par mois

Sans doute le forfait le plus intéressant dans le cadre de cette sélection, le forfait Free le plus évolué est un indispensable pour qui souhaite se rendre au Japon. Tout d’abord, les appels, SMS/MMS sont illimités, mais surtout, Free donne droit avec ce forfait à 35 Go utilisable sur place, tout ça avec le réseau de NTT Docomo. De plus, le tout est proposé sans engagement et il est même moins cher pour les abonnés Freebox Ultra et Freebox Pop : respectivement 9,99 euros et 15,99 euros par mois.

Les forfaits avec engagement chez SFR et Bouygues Télécom

En dehors de Free, il n’existe pas de forfait sans engagement incluant le Japon dans les destinations à l’international pour les communications et la data. En revanche, vous pouvez toujours vous tourner vers les forfaits comprenant un engagement chez SFR ou chez Bouygues Télécom. Ce sont généralement les forfaits les plus gonflés en data et aussi les plus chers. Cependant, ils peuvent tout à fait répondre à un usage typique pour les voyageurs réguliers ou les professionnels ayant besoin de se rendre régulièrement au Japon. Par exemple, le forfait SFR de 240 Go à 64,99 euros par mois donne droit à 30 Go de data 4G sur place en plus des appels, des SMS et des MMS en illimité. C’est aussi le cas des forfaits de 150 et 200 Go chez Bouygues Télécom qui sont aussi moins chers pour les clients Bbox.

