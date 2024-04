Les Samsung Galaxy S24 vous font encore envie ? Bonne nouvelle, leur prix baisse chez Bouygues Telecom

Si vous attendiez la bonne occasion pour vous offrir l’un des Samsung Galaxy S24, c’est le moment. Bouygues Telecom affiche actuellement toute la série avec plus de 200 euros de remises en les associant avec l’un de ses forfaits de 150 Go ou plus.

Opter pour l’un des Galaxy S24, c’est la garantie de profiter d’un smartphone performant, endurant et doué en photo. Mais il faut habituellement compter au moins 879 euros pour s’offrir l’un de ces appareils premium.

Si vous avez patienté jusqu’alors avant de vous en procurer un, c’est le moment de craquer. Bouygues Telecom vous permet actuellement de les obtenir à prix doux avec ses forfaits de 150, 200 et 300 Go. Ainsi, en souscrivant par exemple à l’offre de 300 Go :

le Galaxy S24 passe de 879 à 173,90 euros après une ODR immédiate de 120 euros et une ODR différée de 100 euros (soit -80 %) ;

le Galaxy S24+ passe de 1149 à 463,90 euros après une ODR immédiate de 100 euros et une ODR différée de 100 euros (soit -60 %) ;

le Galaxy S24 Ultra passe de 1429 à 813,90 euros après une ODR différée de 100 euros (soit -43 %).

Si vous le souhaitez, l’opérateur vous permet également d’étaler le paiement de votre nouveau smartphone sur 24 ou 36 mois.

Galaxy S24 : tout le savoir-faire de Samsung dans un format mini

Si le Galaxy S24 est le plus abordable et le plus compact de la série, ce smartphone reprend la plupart des atouts du modèle Plus. L’élégance et la robustesse sont notamment de mise et lui ont d’ailleurs valu d’obtenir sur ce volet la note exceptionnelle de 10/10 lors des tests réalisés par Frandroid.

Pour autant, ne vous fiez pas à sa légèreté (à peine 167 grammes) et à sa diagonale de 6,2 pouces, car ce smartphone a tout d’un grand. Le Galaxy S24 profite non seulement d’une belle qualité d’affichage grâce à son lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz, mais aussi d’un bon niveau de performance apporté par le SoC Exynos 2400 et par 8 Go de mémoire vive. De quoi jouer et regarder des vidéos avec une grande fluidité.

Et ce n’est pas côté photo que le bât blesse, ce smartphone embarquant un triple capteur polyvalent de 50, 12 et 10 mégapixels avec stabilisation optique d’image, objectif à ultra grand-angle et zoom optique x3.

L’IA pour faire le plein de fonctionnalités pratiques

Samsung a enrichi son Galaxy S24 de fonctionnalités nourries par intelligence artificielle, dont certaines sont dédiées à la photo. Le smartphone améliore alors automatiquement la luminosité et la netteté de vos clichés et de vos vidéos, tout en leur apportant plus de réalisme, et ce, dès la prise de vue. Et grâce au nouvel outil de retouche, vous pouvez supprimer ou déplacer des personnes comme des objets en un tournemain, tout en conservant un rendu vraiment naturel.

Décidé à vous faciliter la vie au quotidien, Samsung ne s’est pas uniquement attaqué à la partie photo, mais a aussi apporté d’autres nouveautés à son Galaxy S24, dont :

la traduction instantanée et automatique des appels et messages ;

l’aide à la rédaction de SMS afin d’avoir toujours la bonne formulation ;

la recherche internet sur la base d’une simple image.

Pas une, mais deux offres de remboursement sur le Galaxy S24

En ce moment, Bouygues Telecom propose le Galaxy S24 à un prix très compétitif en l’associant à l’un de ses forfaits de 150 Go ou plus.

Si vous optez par exemple pour son forfait de 150 Go, le Galaxy S24 vous revient alors à 381,90 euros (après une première ODR immédiate de 120 euros et une seconde ODR différée de 100 euros), soit une remise exceptionnelle de 57 %. Le prix du smartphone tombe à 221,90 euros avec le forfait 200 Go.

L’opérateur vous permet également d’étaler le paiement sur deux, voire sur trois ans. Avec le forfait de 200 Go par exemple, vous devez alors effectuer un premier versement de 29,90 euros suivi de 24 mensualités de 8 euros.

Et si vous préférez vous tourner vers les modèles les plus premium de la série, Bouygues Telecom étend ces offres aux Galaxy S24+ et S24 Ultra :

Enfin, pour toute reprise de votre ancien smartphone, Bouygues Telecom vous promet en complément jusqu’à 150 euros de bonus de reprise.

De généreux forfaits pour accompagner les Galaxy S24

Pour profiter sans compter de toutes les avancées offertes par les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, Bouygues Telecom vous propose de les associer à ses copieux forfaits mobiles, de 150 Go, 200 ou même 300 Go. Par exemple, le forfait de 200 Go de Bouygues Telecom s’avère plutôt confortable et comprend pour 31,99 euros par mois durant les 6 premiers mois (puis 44,99 euros par mois) :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

dont 35 Go utilisables à l’international dans 15 pays, dont la Tunisie, les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël, ou encore le Japon ;

les appels et SMS illimités en France, mais aussi depuis et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

la solution de cybersécurité Norton offerte pendant 24 mois ;

une seconde carte SIM pour utiliser facilement son forfait sur un autre appareil mobile ;

un engagement de 24 mois.

À noter que si vous êtes client Bbox, le prix de l’abonnement est automatiquement réduit de 5 euros par mois.

Et pour que vous utilisiez votre nouveau smartphone le plus sereinement possible, avec ses trois forfaits de 150, 200 et 300 Go, Bouygues Telecom s’engage à vous prêter sur demande un mobile en cas de perte, de vol, de casse ou de panne de votre Galaxy S24.