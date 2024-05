C’est la première fois qu’un forfait mobile 5G est à moins de 10 euros chez Bouygues Telecom

Avec son nouveau forfait mobile sans engagement à 9,99 euros, Bouygues Telecom coche toutes les cases : un prix réduit, une compatibilité 5G et une généreuse enveloppe de données.

Arrêtez tout, Bouygues Telecom propose enfin le forfait mobile derrière lequel tout le monde court. L’opérateur propose, en effet, un forfait B&You série spéciale 5G, pour un petit prix de 9,99 euros par mois, avec 90 Go de données en France métropolitaine et 25 Go de données en Europe. Attention cependant, les pépites comme celles-ci disparaissent souvent aussi vite qu’elles sont apparues.

La consommation de données mobiles, un chiffre plus raisonnable qu’on ne le pense

Est-il vraiment nécessaire de disposer de 100 Go ou plus dans son forfait mobile ? Bien souvent, la réponse est non. Pour preuve, l’annuel baromètre de l’ARCEP sur la consommation de données mobiles indique que celle-ci atteint 15,9 Go en moyenne en France. Si cette consommation augmente généralement d’une année sur l’autre, elle reste cependant bien en dessous des enveloppes données proposées par les principaux opérateurs.

Avec son forfait B&You, Bouygues Telecom propose 90 Go de données 5G en France métropolitaine, de quoi couvrir l’utilisation de la majorité des mobinautes. Pour ce prix, il propose également :

25 Go utilisable en Europe/DOM ;

utilisable en Europe/DOM ; SMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine et l’Europe ou les DOM ;

vers la France métropolitaine et l’Europe ou les DOM ; les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

en France métropolitaine ; les appels illimités depuis l’Europe/DOM vers la France métropolitaine et Europe/DOM.

Le forfait B&You série spéciale est également sans engagement. Ce qui signifie que si jamais la formule ne vous convenait plus, vous êtes libres d’en changer sans aucuns frais supplémentaires.

Une petite box avec ceci ?

Sur la même lancée, pourquoi ne pas changer également de box internet ? Avec son offre série spéciale Bbox, Bouygues Telecom fait rimer performances et petits prix. Pour un prix de 29,99 euros par mois sans engagement, vous pouvez profiter de la fibre et :

d’un débit internet allant jusqu’à 1 Go/s en téléchargement ;

; d’un débit internet allant jusqu’à 700 Mo/s en envoi ;

; d’un modem WiFi 6 avec WiFi intelligent ;

avec WiFi intelligent ; de l’installation fibre et Bbox par un technicien dédié ;

des appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays ;

en France et plus de 110 pays ; d’un décodeur TV 4K avec 180 chaînes.

Souscrire à un forfait en quelques clics seulement

Si le forfait B&You vous tente, il n’y a qu’un pas (ou deux clics) à franchir pour en profiter avant qu’il disparaisse. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée au forfait B&You série spéciale 5G à 9,99 euros par mois et de l’ajouter à votre panier. Si vous souhaitez conserver votre numéro, il vous suffit de fournir à l’opérateur votre numéro RIO disponible en appelant le 3179. Bouygues Telecom s’occupe ensuite de tout et vous livrera votre nouvelle carte SIM à domicile ou en point relais en 3 à 5 jours ouvrés. Le passage d’un opérateur à l’autre se fait sans interruption des services.

La même simplicité s’applique enfin à la souscription d’une nouvelle box internet. Il vous suffit pour cela de choisir la Box Série spéciale, de renseigner vos identifiants Bouygues (l’offre étant réservée aux clients B&You), et de valider votre panier. L’opérateur se charge ensuite de l’installation.