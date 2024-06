Free baisse le prix d’un forfait mobile : l’opérateur joue la carte des options pour rester compétitif

Xavier Niel a promis de ne pas changer les tarifs des forfaits jusqu'en 2027. Pourtant, Free a trouvé une astuce pour contourner cette promesse en modifiant les prix de ses options.

Xavier Niel, le fondateur de Free, a promis que les tarifs des forfaits n’augmenteront pas d’ici 2027.

Toutefois, cette promesse ne concerne pas les options payantes, ce qui laisse à Free une marge de manœuvre pour ajuster ses offres. C’est exactement ce qui se passe (encore) avec l’option Booster.

Qu’est-ce que le forfait Free à 2 € ?

Pour seulement 2 € par mois, Free propose un forfait comprenant 2 heures d’appels, des SMS et MMS illimités, et 50 Mo de data en 4G. C’est une offre séduisante pour ceux qui utilisent peu leur téléphone. Mais pour les utilisateurs plus gourmands en data, cette offre peut rapidement montrer ses limites.

L’option Booster permet d’ajouter de la data à ce forfait de base. Free a tout juste réduit son prix à 3,99 € par mois, contre 4,99 € auparavant.

Avec cette option, le forfait à 2 € devient plus attractif, offrant des appels illimités, 20 Go de data en 4G en France métropolitaine et 10 Go en roaming en Europe et dans les DOM. Ainsi, le coût total du forfait passe à 5,99 € par mois. Ce qui est marrant ici, est que cela fait quatre fois que le prix de cette option évolue en six mois.

Clairement, en abaissant le prix de l’option Booster, Free cherche à se positionner en dessous de ses concurrents directs comme Sosh, Red by SFR ou B&YOU. Ces opérateurs proposent des forfaits similaires autour de 7 € par mois, avec appels, SMS et MMS illimités, et 10 à 20 Go de data. L’offre de Free devient donc plus compétitive.

