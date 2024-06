Ce forfait mobile 5G à un p’tit truc en plus pour les vacances

Avec ses nouveaux forfaits particulièrement généreux en données mobiles, RED livre les parfaits compagnons de voyage pour cet été. Et sans faire flamber la facture en plus.

Planifier ses congés estivaux passe irrémédiablement par la gestion d’un budget. Sauf qu’en pleine période inflationniste, cet exercice peut s’avérer plus compliqué. Heureusement, nul besoin de revoir ses ambitions de voyage à la baisse : réaliser des économies peut se faire simplement en changeant de forfait mobile. Sans pour autant perdre en qualité.

RED propose ainsi une série d’offres mobiles avec un excellent rapport qualité-prix. Réseau 5G, enveloppe data généreuse (notamment en itinérance), tarif contenu, les forfaits RED ont tout ce qu’il faut. À l’exception d’une durée d’engagement.

Le forfait RED 130 Go : l’équilibre parfait

Un bon forfait mobile, même abordable, se doit de proposer une quantité massive de données mobiles. C’est pourquoi, comme son nom le laisse penser, le forfait 130 Go de l’opérateur met à disposition de l’abonné 130 Go de data tous les mois. Une enveloppe très généreuse qui permet aussi bien la navigation Web classique que de visionner près de 520 heures de contenu en streaming (soit 21 jours en continu, ce qui est vraiment généreux).

Surtout, ce forfait bénéficie du réseau 5G de RED. Une norme réseau qui garantit un débit jusqu’à 10 fois supérieur à celui de la 4G. Télécharger un film HD ne prend que quelques secondes, là où un forfait 4G impose une attente de plusieurs minutes.

Mieux, l’opérateur offre 27 Go de données mobiles à utiliser en itinérance au sein des DOM et l’Union européenne. Une enveloppe de data à l’étranger tellement grosse qu’elle parvient à rivaliser sans peine avec l’enveloppe data de certains forfaits réservés à la France. Et comme toujours avec RED, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne.

Reste la question du prix. Ici, RED se montre généreux puisque son forfait 130 Go ne coûte que 9,99 euros par mois. Une rareté pour ce type de service, d’autant plus que ce dernier est sans engagement. Vous pouvez changer de forfait mobile quand voulez, sans surcoût.

Le forfait RED 30 Go : à moins de 6 euros par mois pour les budgets serrés

Celles et ceux qui visent avant tout à réduire leurs factures mensuelles ont tout intérêt à se tourner vers le forfait 30 Go de RED, un excellent forfait mobile pas cher. On retrouve bon nombre des avantages des autres offres de l’opérateur, à savoir les appels, SMS et MMS illimités depuis la France ou encore l’absence de période d’engagement, avec cependant un prix bien plus bas.

En effet, le forfait 30 Go de RED n’est facturé que 5,99 euros par mois. Un tarif doux qui permet tout de même à l’utilisateur de profiter de 30 Go de données 4G tous les mois. La bonne nouvelle, c’est qu’il est aussi possible d’utiliser 12 Go de données en itinérance afin, par exemple, de partager les photos de ses vacances à l’étranger ou d’utiliser Google Maps pour ses trajets sans se soucier de sa data.

Comment souscrire aux forfaits RED ?

La souscription au forfait RED se fait en ligne en seulement quelques minutes. Une fois sur le site de l’opérateur, celui-ci vous accompagne dans toutes les étapes. RED permet même de conserver son ancien numéro. Il suffit de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis son smartphone actuel.

Un premier et unique paiement de 10 euros sera nécessaire pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison ne dépasse pas une semaine. De son côté, RED se charge de résilier l’ancienne offre et d’activer la nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption des services mobiles.