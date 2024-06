La vérité sur votre forfait mobile : vous n’avez pas besoin de 60 Go de données par mois

Alors que la 5G se déploie de plus en plus en France, l'Arcep a publié une étude sur notre consommation de données mobiles. L'occasion de faire le point sur nos besoins réels et de remettre en question les offres des opérateurs.

La 5G se déploie de plus en plus en France, et avec elle, les offres de forfaits mobiles toujours plus alléchantes en termes de quantité de données. Mais combien de données consomme-t-on réellement sur nos smartphones ? L’Arcep, le régulateur des télécoms, a publié quelques chiffres pour l’année 2023 qui devraient vous intéresser.

Tout d’abord, il est intéressant de noter que la croissance des usagers 5G reste soutenue, avec 5 millions de cartes actives supplémentaires en un an en 2023, soit une augmentation de 64 %. Cependant, sur les réseaux 4G, la croissance connaît un ralentissement depuis l’année 2021, avec seulement + 4 % en 2023, soit – 5 points en deux ans.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

90 Go Appels illimités 90 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait 4G

30 Go Appels illimités 30 Go en France 12 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le géant 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go - 250 Go en France 25 Go en Europe À partir de 11.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Mais ce qui est le plus intéressant dans cette étude, c’est la consommation réelle de données mobiles des Français. En effet, les clients actifs sur les réseaux mobiles consomment en moyenne 14 Go par mois en 2023, soit une augmentation de 2 Go environ chaque année depuis 2018.

Cela signifie que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, vous n’avez pas forcément besoin de 60, 80, 100 ou même 300 Go de données par mois. Bien sûr, cela dépend de votre utilisation de votre smartphone : si vous regardez beaucoup de vidéos sur Netflix, que vous partagez votre connexion ou que vous jouez à des jeux en ligne, vous aurez certainement besoin de plus de données.

Cependant, il est important de remettre en question les offres des opérateurs, qui proposent souvent des forfaits avec des centaines de Go de données, bien au-delà de nos besoins réels. Ces offres sont souvent plus chères, et il est possible de trouver des forfaits plus adaptés à notre consommation réelle, et donc moins chers.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile Lebara

110 Go Appels illimités 110 Go en France 5 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go - 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir RED Forfait 4G

30 Go Appels illimités 30 Go en France 12 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Jetez un coup d’œil à vos factures

Notre conseil est de jeter un coup d’œil à vos factures de téléphone et de calculer la moyenne de votre consommation de données des 6 à 12 derniers mois. Cela vous donnera une idée plus précise de vos besoins réels en matière de données mobiles.

Une fois que vous avez une idée de votre consommation moyenne, vous pouvez utiliser notre comparateur de forfaits mobiles pour trouver le forfait qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget.

N’oubliez pas de prendre en compte les autres facteurs importants, tels que la couverture réseau, les options d’itinérance et les avantages supplémentaires (eSIM, SIM supplémentaire, etc.).