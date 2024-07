Besoin de faire des économies cet été ? Commencez par changer de forfait mobile

Entre l’inflation, le budget des vacances et les dépenses à venir pour la rentrée, tous les moyens sont bons pour apaiser nos économies. Et l’un des plus efficaces est d’opter pour un forfait mobile avec un excellent rapport qualité-prix. Une perle pas si rare puisqu’il suffit de se tourner vers Bouygues Telecom.

Une fois encore, Bouygues Telecom prouve qu’il est possible d’adoucir ses factures mensuelles sans pour autant renoncer à un service de qualité. L’opérateur propose en effet l’exemple même du forfait mobile très complet pour un prix juste et accessible.

Ainsi, pour seulement 8,99 euros par mois, l’utilisateur bénéficie d’une grosse enveloppe de data, qui s’appuie sur le réseau 5G. Le tout en étant un forfait sans engagement.

Un forfait qui a tout ce qu’il faut

Avec plus de temps libre pendant les vacances, les occasions de rattraper ses séries en retard via son téléphone ne manquent pas. Un loisir qui peut faire rapidement fondre la quantité de données mobiles disponibles. Pas chez Bouygues Telecom.

L’opérateur met à disposition, avec le forfait B&You, 100 Go de data tous les mois. Ce qui signifie qu’il est possible de regarder jusqu’à 520 heures de contenus en streaming sur Netflix ou Amazon Prime Video. Autant dire que pour des activités moins gourmandes comme la simple navigation Web, l’abonnée est plus que couvert. Il est même possible de compenser facilement une panne de box Internet en partageant simplement sa connexion.

Mieux, le forfait B&You repose sur le réseau 5G de l’opérateur. Ce qui permet de jouir d’un débit dix fois supérieur à celui de la 4G pour un temps de latence dix fois plus réduit.

Comme toujours avec le forfait B&You, les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimités depuis la France. Il est même possible d’utiliser 25 Go de données en itinérance lors de voyages en Europe et dans les DOM.

Une offre réellement avantageuse

En 2024, il existe encore de nombreux forfaits mobiles 4G qui n’ont pas peur d’afficher un prix allant jusqu’à 20 euros par mois. Une aberration que Bouygues Telecom expose en proposant son forfait B&You 5G pour seulement 8,99 euros par mois.

Un prix qui n’est lié à aucune contrepartie puisqu’il s’agit d’un forfait sans engagement. Cela signifie que l’utilisateur a tout loisir pour gérer l’étendue de son abonnement.

Un forfait facile d’accès

Lors de l’inscription, Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches concernant la résiliation et le transfert de ligne. Il permet même de conserver son ancien numéro. Il est impératif de fournir son identifiant RIO, obtenu en composant le 3179 depuis votre smartphone, pour bénéficier de cet avantage.

Un unique paiement de 1 euro est demandé lors de la souscription pour couvrir les coûts de la nouvelle carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.