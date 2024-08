Partez en vacances l’esprit léger avec ce forfait mobile chargé en data

Un forfait mobile 5G bardé de data. Check. Une jolie enveloppe de données à utiliser à l’étranger. Check. Un prix parmi les plus bas du marché. Check. Avec son forfait 5G 100 Go, Bouygues Telecom aurait-il sorti l’offre idéale pour les vacances d’été ?

Pourquoi changer de forfait en plein milieu de l’été ? Eh bien pour profiter de l’une des meilleures offres mobiles du moment par exemple. Une offre qui vous permet de réduire votre facture mensuelle tout en bénéficiant de prestations premium.

Un forfait qui répond à tous les besoins, et qu’il est possible de trouver au catalogue de Bouygues Telecom, l’opérateur ayant décidé de revoir ses offres de fond en comble il y a quelques mois. Sans engagement, et disponible pour 8,99 euros par mois (seulement), ce forfait B&You propose la bagatelle de 100 Go de data, le tout en 5G. Difficile de trouver mieux, non ?

5G, 100 Go et sans engagement : le forfait mobile qui a tout ce qu’il faut où il faut

Que propose exactement Bouygues Telecom avec ce forfait ? Tout simplement l’une des meilleures offres du moment grâce à un rapport performances-prix extrêmement intéressant. Proposé à 8,99 euros par mois, ce B&You 5G 100 Go vous offre chaque mois :

des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités depuis et vers l’Europe et les DOM ;

une enveloppe de data garnie de 100 Go, dont 25 sont utilisables en Europe et dans les DOM.

Mais son plus gros avantage reste sans conteste qu’il s’agit d’un forfait 5G. De quoi profiter d’une connexion avec des débits beaucoup plus importants que la 4G, une latence inférieure et une plus grande stabilité. De quoi satisfaire les gros consommateurs de vidéo et les joueurs les plus voraces.

Sachez enfin qu’il s’agit d’un forfait sans engagement et qu’à ce titre, vous pouvez l’abandonner quand bon vous semble si une meilleure opportunité se présente. Mais vu son positionnement tarifaire et son niveau de prestation, il y a peu de chance que cela arrive dans les mois à venir.

Bouygues Telecom : un service de premier ordre en toute circonstance

Pourquoi faire confiance à Bouygues Telecom comme opérateur mobile ? Une excellente question dont la réponse est assez simple. À l’heure actuelle, Bouygues Telecom propose un service parmi les meilleurs du marché, que ce soit au niveau de la qualité des communications et de l’internet mobile ou du service client.

Avec une couverture qui atteint environ 99 % de la population (voix et data) et 96 % du territoire en moyenne (97 % pour la voix et 95 % pour la data), Bouygues Telecom fait figure de leader sur le secteur. L’opérateur propose aussi un réseau 5G particulièrement bien achalandé avec plus de 12 000 antennes réparties sur le territoire métropolitain, dont 6 704 sites 3500 MHz (données de l’ARCEP).

Quant au service client, rien à redire non plus. Grâce à son application dédiée, la gestion de votre forfait s’avère d’une simplicité enfantine. Suivi de consommation, gestion des options, modification de votre offre : tout est accessible en quelques clics. En cas de pépin, vous pouvez être mis en relation avec un conseiller immédiatement par le biais d’une messagerie dédiée.

Comment souscrire au forfait B&You 5G 100 Go ?

Vous souhaitez épargner votre portefeuille tout en profitant de prestations premium ? Bouygues Telecom à ce qu’il vous faut avec son forfait B&You 5G 100 Go. Pour en profiter, rien de bien compliqué, puisqu’il suffit de vous rendre sur le site de l’opérateur et de sélectionner ledit forfait.

Afin de vous simplifier la vie, l’opérateur est en mesure de se charger de la quasi-totalité des démarches administratives à votre place. Pour ce faire, il vous suffit, durant le processus d’inscription, de sélectionner la conservation du numéro et de renseigner votre identifiant RIO (obtenu en appelant le 3179). C’est alors Bouygues qui se chargera de la résiliation de votre ancien forfait, du transfert de la ligne et de son activation. Le tout, sans aucune interruption des services.

Le forfait B&You 5G 100 Go est actuellement proposé à 8,99 euros par mois, et il ne vous sera demandé qu’un euro au moment de la souscription pour l’obtention de votre nouvelle carte, SIM ou eSIM.