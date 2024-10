Avec son petit prix, ce forfait mobile 5G est une bouffée d’air frais pour vos finances

Prixtel propose actuellement une des meilleures offres 5G du marché : 100 Go, sans engagement et adaptable selon vos besoins à partir de 7,99 euros. Que demander de plus ?

L’automne est là. Le temps est gris, les impôts vous ont dépouillé, et il fait nuit à 19:30. Parmi ce flot de mauvaises nouvelles, en voici une bonne qui peut vous faire réaliser des économies juste avant le Black Friday et les fêtes de Noël.

En effet, Prixtel affiche son forfait mobile sans engagement Oxygène avec 100 Go de données au petit prix de 7,99 euros par mois seulement. Et la compatibilité 5G est de la partie.

Un forfait adapté et adaptable

Si le prix attractif de ce forfait est, en soi, un avantage non négligeable, ce n’est pas son seul atout. Le forfait Oxygène se démarque, en effet, par sa flexibilité. Il propose des paliers de tarification en fonction de votre consommation. L’opérateur en propose ainsi trois :

de 0 à 100 Go en 5G pour un tarif de 7,99 euros par mois ;

de 0 à 120 Go en 5G pour un tarif à 9,99 euros par mois ;

de 0 à 140 Go en 5G pour un tarif à 11,99 euros par mois.

Vous ne savez pas encore quelle sera votre consommation ce mois-ci ? Pas de panique, votre forfait s’adapte automatiquement en cas de besoin, avant de revenir à son palier de départ le mois suivant. Ainsi, pas de mauvaise surprise.

Un forfait qui couvre tous vos besoins

Les Français consomment en moyenne 15 Go par mois de données mobiles selon l’ARCEP. Avec son premier palier de 100 Go en France métropolitaine, le forfait Oxygène de Prixtel couvre donc un peu plus de six fois les besoins moyens en data.

Si vous devez partir à l’étranger (UE et DOM), Prixtel promet de vous fournir pas moins de 15 Go de données mobiles, soit l’équivalent d’un mois de données en moyenne.

Le forfait Oxygène disponible à partir de 7,99 euros par mois propose ainsi :

les appels et SMS/MMS illimités ;

de 100 à 140 Go/mois en 4G/4G+ ou 5G ;

les appels et SMS/MMS illimités vers l’UE, les DOM et la France ;

15 Go/mois de données mobiles en UE et les DOM.

Besoin de plus ? Il y a forcément un forfait Prixtel fait pour vous

Si le forfait Oxygène ne vous semble pas totalement répondre à vos besoins, Prixtel ne s’arrête pas là et élargit son catalogue avec d’autres forfaits :

Le Petit : entre 40 et 60 Go de data, à partir de 5,99 € par mois ;

Le Géant : offrant entre 250 et 300 Go de data, à partir de 11,99 € par mois.

Passer à l’un des forfaits sans engagement de Prixtel est un jeu d’enfant. Rendez-vous simplement sur le site de l’opérateur, choisissez l’offre qui vous correspond et finalisez votre commande. Cinq minutes suffisent pour souscrire.

Pour conserver votre numéro actuel, munissez-vous de votre code RIO et communiquez-le à Prixtel, qui s’occupera alors de résilier votre ancien abonnement. Votre nouvelle carte SIM vous sera ensuite expédiée sous 3 à 5 jours ouvrés.