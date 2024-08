Préparez-vous pour la rentrée avec un forfait mobile rempli de gigas à petit prix

Chaque année, les vacances d’été et la rentrée sont des périodes où les dépenses s’accumulent. La moindre économie est donc bonne à prendre pour faire baisser la pression. Alors pourquoi ne pas commencer par changer de forfait mobile ?

Combien vous coûte votre forfait mobile chaque mois ? Si la réponse est supérieure à 20, voire 15 euros, c’est que vous payez trop cher… et qu’il est temps de changer de crémerie. Depuis quelques mois, et après des années de stagnation, les tarifs des opérateurs mobiles ont été revus à la baisse. Et il est désormais possible de se dégoter un forfait à moins de 10 euros sans pour autant rogner sur la qualité du service ou les prestations offertes.



Prenez Bouygues Telecom par exemple. L’opérateur propose en ce moment un forfait B&You qui a tout pour plaire. Gros volume de data. Téléphonie illimitée. Simplicité d’utilisation. Et tout cela en 5G, sans engagement et à un tarif plancher. Une jolie opportunité pour tous ceux qui souhaitent maîtriser leur budget sans se priver, puisque ce forfait B&You 5G 100 Go ne coûte que 8,99 euros par mois.

Quelles sont les prestations offertes par le forfait B&You 5G 100 Go ?

Dans la grande tradition des forfaits mobiles modernes, le B&You 5G 100 Go de Bouygues Telecom propose deux volets. La téléphonie d’un côté, et l’internet mobile de l’autre. C’est donc tout naturellement que l’on retrouve ici le trio appels, SMS et MMS en illimité sur le territoire français métropolitain. Quant à l’itinérance, rien à redire : l’opérateur propose ici les appels, SMS et MMS en illimité depuis et vers l’Europe et les DOM.

Sur le plan de l’internet mobile, Bouygues a aussi décidé de lâcher les chevaux. Ce forfait propose la bagatelle de 100 Go de data, et en 5G s’il vous plaît. Une jolie enveloppe qui permet aux gros consommateurs de vidéos ou de jeux en ligne de profiter de leur activité préférée sans s’inquiéter d’un éventuel dépassement. Sur ces 100 Go, 25 peuvent même être utilisés lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM.

Grâce au réseau de Bouygues Telecom, vous pouvez profiter d’une connexion parmi les meilleures du marché, que ce soit en téléphonie ou au niveau de l’internet mobile. L’opérateur possède une excellente couverture réseau sur le territoire métropolitain, ainsi qu’une infrastructure 5G comportant 12 089 sites au total, dont 6 704 sites 3500 MHz (qui assurent la meilleure qualité de service et les meilleurs débits).

Comment souscrire au forfait B&You 5G 100 Go

Si la perspective de faire baisser (de manière assez conséquente) votre facture de téléphone chaque mois vous intéresse, sachez que la procédure pour adopter ce forfait B&You 5G 100 Go est on ne peut plus simple. Il suffit d’aller faire un tour sur le site de l’opérateur et d’opter pour cette offre pour lancer le processus d’inscription.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que Bouygues Telecom est en mesure d’effectuer la plupart des démarches à votre place. Comment ? Simplement en sélectionnant l’option de conservation du numéro lorsque cela vous sera demandé. Une fois votre RIO entré dans le formulaire (vous pouvez l’obtenir avec un simple appel au 3179), et le processus d’inscription terminé, vous n’avez plus rien à faire.

De la résiliation de votre ancien abonnement à la mise en service de votre nouvelle ligne, c’est Bouygues qui est aux commandes. Et le mieux dans tout cela, c’est que la transition s’effectue de manière indolore pour vous, sans interruption de service ou quelque autre démarche à accomplir de votre part.

Un rapport performances-prix parmi les meilleurs du moment

Alors que certains opérateurs proposent encore des forfaits 100 Go aux alentours de 15 ou 20 euros, Bouygues Telecom a décidé de frapper un grand coup en baissant le prix du sien sous la barre des 10 euros. Avec un tarif fixé à 8,99 euros par mois, le B&You 5G 100 Go est sans doute l’un des forfaits les plus intéressants du moment. D’autant plus que, comme son nom l’indique, il s’agit d’un forfait qui propose la 5G sans supplément.

Autre avantage, la carte SIM (classique ou eSIM) ne coûte ici qu’un petit euro là où certains là facturent encore une dizaine d’euros.