Harman Kardon Luna : l’élégante rivale de la JBL Flip 6 est près de 30 % moins chère que d’habitude

ÉquilibrĂ©e, puissante et très solide, la Harman Kardon Luna est une enceinte Bluetooth que l’on a testĂ©e et validĂ©e. Elle pourrait mĂŞme faire de l’ombre Ă sa cousine, la JBL Flip 6, maintenant qu’elle est moins chère : Boulanger et Amazon la vendent en effet Ă 129,99 euros au lieu de 179,99 euros.

La JBL Flip 6 a une concurrente sĂ©rieuse au sein mĂŞme du groupe Harman, qui possède la marque amĂ©ricaine : la Harman Kardon Luna, une enceinte nomade Ă©tanche qui ne craint aucun Ă©lĂ©ment, et qui offre avant tout de belles performances sonores. Un modèle qui devient encore plus recommandable aujourd’hui, car il est proposĂ© Ă -28 % chez deux enseignes bien connues du grand public.

Ce qu’il faut savoir sur la Harman Kardon Luna

Une enceinte compacte et Ă©tanche

Un son puissant (et la prĂ©sence d’un tweeter pour les aigus)

Une autonomie de 7 heures

Auparavant vendue Ă 179,99 euros, l’enceinte Bluetooth Harman Kardon Luna est aujourd’hui affichĂ©e Ă 129,99 euros chez Boulanger et Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Harman Kardon Luna. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une enceinte bien conçue

La Harman Kardon Luna est une enceinte de forme cylindrique dont la coque bombĂ©e sur tous ses cĂ´tĂ©s est recouverte d’un tissu acoustique parfaitement joint au niveau des flancs. Sur le haut, on trouve une bande en aluminium accueillant les boutons de contrĂ´le en relief. La marque a clairement soignĂ© le design de son modèle, qui a en plus l’avantage d’ĂŞtre très compact, avec sa longueur de 21 cm et sa hauteur de 8 cm seulement.

Mais le gros point fort de ce design, c’est bien Ă©videmment l’Ă©tanchĂ©itĂ© de l’enceinte. Cette dernière est certifiĂ©e IP67 : elle peut donc ĂŞtre totalement immergĂ©e et ne craint pas le sable non plus. Elle pourra ainsi vous accompagner en vacances près de la mer. Mais attention, veillez Ă ne pas recharger l’enceinte directement après l’avoir plongĂ©e dans l’eau.

Une belle qualité audio

Dans les entrailles de la Harman Kardon Luna, on trouve deux transducteurs : un principal (9Ă—5 cm) diffusant les sons graves et moyens, et un tweeter (2 cm) dĂ©diĂ© aux hautes frĂ©quences ; notez d’ailleurs que la Harman Kardon Luna est l’une des rares enceintes de ce format Ă disposer d’un tel tweeter pour une reproduction plus fine de ces hautes frĂ©quences, lĂ oĂą la plupart des fabricants se contentent du minimum avec un ou deux haut-parleurs large-bande. Pour produire des basses frĂ©quences malgrĂ© son format très compact, l’enceinte est par ailleurs Ă©quipĂ©e de deux radiateurs passifs. Une configuration que l’on retrouve aussi chez JBL, d’ailleurs.

Ainsi Ă©quipĂ©e, la Harman Kardon Luna est capable de dĂ©livrer un son doux, fluide et naturel et son Ă©quilibre entre les trois registres de frĂ©quence est quasiment parfait. Elle est aussi apte Ă restituer pas mal de dĂ©tails, notamment dans les hautes frĂ©quences, et nous Ă©pate avec son coffre. En revanche, l’enceinte ne diffusant qu’en mono, la scène sonore est un poil Ă©troite.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la Harman Kardon Luna a tenu presque 7 heures, Ă 50 % du volume, lors de notre test. C’est un peu lĂ©ger, mais les 10 heures peuvent ĂŞtre atteintes en rĂ©duisant le volume Ă 25 %.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Harman Kardon Luna.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.