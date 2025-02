Harman Kardon Go + Play 3 : notée 9/10, on recommande encore plus cette enceinte Bluetooth avec 100 € de remise

La Harman Kardon Go + Play 3 est une enceinte Bluetooth combinant des performances acoustiques de haut-vol, ainsi qu’un design raffiné qui s’accorde au plus luxueuse des décorations. Nous pouvons la retrouver aujourd’hui en promotion chez Boulanger, faisant passer son prix de base de 359 euros à 249 euros.

La Harman Kardon Go + Play 3 // Source : Harman Kardon

Lorsque l’on parle d’enceintes Bluetooth haut de gamme, la marque américaine Harman Kardon fait figure de référence. Avec la Go + Play 3, la firme revient avec une version revisitée de son modèle iconique, combinant un design moderne et raffiné avec des performances sonores de premier plan. Pensée pour une utilisation domestique, cette enceinte connectée promet un son immersif, que ce soit pour écouter de la musique, ou regarder un film. Rarement en promotion, aujourd’hui c’est chez Boulanger qu’il faut se tourner pour obtenir 100 euros de remise pour cet excellent périphérique audio noté 9 sur 10 par notre rédaction.

La Go + Play 3 d’Harman Kardon en quelques mots

Puissance sonore de 160 W

Jusqu’à 8 heures d’autonomie

Une élégance visuelle et auditive

Au lieu de 349 euros, la Harman Kardon GO + Play 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 249,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Harman Kardon GO + Play 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Du miel pour les oreilles et pour les yeux

La GO + Play 3 est équipée d’un système audio à trois voies qui délivre une puissance totale de 160 W, offrant un son clair et puissant. Les haut-parleurs dédiés aux basses, médiums et aigus assurent une reproduction des différentes fréquences avec authenticité, tandis que le caisson de basses intégré renforce les graves pour une expérience musicale encore plus immersive. La fonction d’autocalibration ajuste les paramètres audio automatiquement en fonction de l’acoustique présente dans la pièce, promettant à chaque endroit une qualité sonore optimale quelque que soient le lieu et la situation.

Pour la partie design, l’enceinte d’Harman Kardon arbore un design moderne avec des lignes incurvées et une finition en tissu de qualité. Son anse en aluminium facilite le transport, permettant de déplacer facilement l’appareil d’une pièce à l’autre. Les commandes tactiles situées sur le panneau inférieur (sous l’anse) offrent une interface utilisateur intuitive et réactive avec un aperçu facile sur le niveau de batterie fournie par des petites LED qui représentent l’état de cette dernière.

Une bonne autonomie, ainsi qu’une partie connectivité complète

Harman Kardon annonce une autonomie allant jusqu’à 8 heures pour la Go + Play 3, une promesse qui s’est globalement vérifiée lors de notre test. Cependant, comme toujours avec les enceintes Bluetooth, l’endurance réelle dépend fortement de plusieurs facteurs, notamment du volume d’écoute et du type de musique diffusé. Lors de notre essai, nous avons utilisé une playlist variée mêlant jazz, pop et rock, avec un volume fixé à 50 %. Dans ces conditions, l’enceinte a tenu environ 5 heures et 30 minutes avant de nécessiter une recharge.

Avec l’aide de sa connectivité Bluetooth 5.2, la Harman Kardon Go + Play 3 garantit une connexion stable et rapide avec vos appareils, limitant les latences et coupures intempestives. Pour ceux qui privilégient une liaison filaire, la classique entrée jack 3,5 mm est disponible, offrant une flexibilité dans l’utilisation. Le rechargement passe par un port USB-C, ce dernier permet aussi d’alimenter d’autres appareils, un atout pratique !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Harman Kardon GO + Play 3.

Afin de comparer la Harman Kardon Go + Play 3 avec d’autres modèles que nous recommandons tout autant sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.